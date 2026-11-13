A ‘crème de la crème’ do futebol europeu de seleções

Não me enquadro no grupo de apocalípticos que rejeitam as novas de futebol. Se for para colocar os melhores contra os melhores, venham elas. Gosto de ver, sobre um mesmo relvado a nata, a crème de la crème da modalidade. Mais do que assistir a um jogo para acompanhar determinado clube ou seleção, aprecio uma concentração, no mesmo espaço, dos mais capazes nas receções orientadas, nos passes teleguiados, nos remates colocados, e em tantos outros gestos técnicos, com uma estética apreciável. E a Liga das Nações propicia isso, por muito que não seja uma prova prioritária para qualquer seleção.

Os encontros particulares, que outrora davam internacionalizações a jogadores banais, deram lugar a duelos de titãs quase todos os dias. Ontem foi um Itália-França ou até um Inglaterra-Croácia, no domingo teremos um Bélgica-Itália e um Espanha-Inglaterra, e na segunda-feira um Alemanha-Países Baixos, só para citar os cabeças de cartaz. Bem sei que o palco não é uma fase final de um Europeu ou de um Mundial e que há uma rotatividade de jogadores na Liga das Nações, mas continuo a ver estrelas quando olho para as segundas linhas de grande parte dessas seleções. Ainda assim, ao consultar a tabela de melhores marcadores, é Harry Kane, Michael Olise ou Lamine Yamal, os tais que pertencem ao grupo dos mais capazes, que vejo lá em cima.