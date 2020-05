Wuhan é o destino que os turistas chineses mais querem visitar depois da epidemia

Um inquérito sobre as tendências de viagens durante o surto de covid-19 concluiu que os cidadãos chineses querem prestar tributo à cidade chinesa onde eclodiu o novo coronavírus, e a que mais sofreu com os efeitos do mesmo.

Os resultado baseiam-se em mais de 15 mil questionários, dados de mais de 20 milhões de mensagens em fóruns e contas de redes sociais, bem como numa dúzia de entrevistas individuais, e ​​​​​​foi realizado em conjunto pelo Centro de Investigação Turística da Academia Chinesa de Ciências Sociais e pelo Centro de Investigação da Cultura e da Indústria Turística da Tencent (empresa e portal).



Wuhan ultrapassou Pequim como a principal cidade nacional na lista de desejos dos viajantes chineses após o encerramento.

A cidade, estreitamente associada ao surto do vírus, classificou-se apenas em oitavo lugar de acordo com os dados recolhidos entre dezembro de 2019 e meados de janeiro de 2020. O segundo lugar foi ocupado inicialmente por Chongqing.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Wuhan no top da cidade que os internautas querem visitar depois da epidemia" tornou-se um dos temas de tendência mais quente na rede social chinesa Weibo, com 25 mil discussões e 270 milhões de opiniões sobre o tema.

"Penso que a verdadeira razão pela qual os internautas gostariam de visitar Wuhan é para ver a cidade que viveu os momentos históricos. A situação epidémica marcou Wuhan nas nossas mentes". Vimos a perseverança e a dedicação do povo de Wuhan", escreveu um utilizador da Weibo usando o hashtag.

A província de Hubei, onde Wuhan está localizada, tornou-se na segunda província mais desejada a visitar, depois da província de Pequim. Não estava listada nos 10 primeiros antes do surto. Shennongjia, uma área florestal de 3.253 quilómetros quadrados na província de Hubei, e a Torre da Garça Amarela na cidade de Wuhan também subiram para as 20 principais atrações turísticas, de acordo com o estudo.

"Poder-se-ia dizer que o resultado do estudo corporizava as profundas emoções das pessoas de todo o país, expressando as preocupações e apoios do público em relação à 'cidade heroica'", disse Song Rui, diretor do centro de investigação turística, aos meios de comunicação locais.

A nível internacional, a Tailândia era o destino que os viajantes chineses mais queriam visitar em 2020, seguida da Rússia e do Japão.

Os Estados Unidos, que tinham estado no topo da lista, desistiram por completo dos dez primeiros, na sequência do surto.

A pandemia afectou alguns comportamentos e planos de viagem.

Os viajantes com crianças têm 30-44% menos probabilidades de querer viajar com a família em 2020 em comparação com o ano anterior.

Cerca de um terço dos entrevistados afirmou que voltaria a viajar no prazo de três a seis meses após a crise ter passado.

O estudo refere ainda que os viajantes chineses deverão gastar RMB5.746 (813 dólares) em viagens em 2020, RMB734 (103 dólares) mais do que no ano passado.