Um homem, três países, 11 infetados. Britânico espalhou vírus desde Singapura

Empresário britânico está internado numa unidade de isolamento no hospital St Thomas em Londres, depois de ter sido transferido de Brighton na quinta-feira. Terá infetado 11 pessoas com o coronavírus, depoiis de ter contraído o vírus durante uma conferência em Singapura.

É um empresário de meia-idade e residente em Hove, East Sussex, no Reino Unido. Conta o The Guardian que viajou há três semanas para Singapura onde participou numa conferência sobre vendas. A viagem acabou por expor o britânico ao coronavírus. As autoridades de saúde acreditam que o empresário terá passado o vírus a pelo menos 11 britânicos e em três países diferentes.

O nome do homem não foi identificado, mas foi ele o primeiro britânico a apresentar um resultado positivo no teste para coronavírus. Ficou confirmado que esteve na conferência entre os dias 20 a 22 de janeiro. Era apenas um entre os 94 delegados - de um total de 109 - que viajaram do estrangeiro até Singapura. Um dos vendedores estrangeiros era de Wuhan, a cidade chinesa onde terá tido origem o surto.

Após a conferência, o britânico viajou para Les Contamines-Montjoie, perto de Mont Blanc, uma estância de ski francesa, onde ficou com a família entre 24 e 28 de janeiro. Regressou ao Reino Unido num voo low cost e bastante movimentado que ligou Genebra a Gatwick.

Durante todos estes dias não sabia que já tinha sido infetado pelo vírus (que tem um período de incubação de duas semanas). De regresso a casa, e como relatou aos médicos, terá ido na noite de 1 de fevereiro a um pub local, em Hove.

Só mais tarde, quando foi informado pelos organizadores da conferência que outro delegado presente no encontro tinha contraído o vírus, é que o britânico alertou as autoridades de saúde pública. Testado, acusou positivo no teste para o coronavírus.

O protocolo exige que seja feito um mapa do percurso feito por quem esteja infetado e o empresário começou a identificar todos aqueles com quem tinha estado em contacto para verificar se estes também teriam sido infetados. Cinco trabalhadores do pub em Hove foram aconselhados a permanecer em quarentena.

As viagens do britânico durante o período intermédio de incubação do vírus multiplicaram o número de pessoas que este poderia ter infetado e foi quando começaram a surgir os primeiros casos relacionados com o empresário.

Britânicos infetados em França estiveram com o empresário

No sábado, França confirmou que cinco cidadãos britânicos, incluindo uma criança de nove anos, deram positivo no teste para o coronavírus. Tinham ficado num chalé em Les Contamines-Montjoie, que o britânico visitara durante os seus dias com a família na neve. Outros seis cidadãos britânicos ficaram sob observação em hospitais franceses, e duas escolas onde tinha estado a criança de nove anos foram encerradas por precaução.

No domingo, surgiram mais casos ligados ao empresário. A Public Health England (PHE) revelou que outro paciente no Reino Unido estava infetado e que o vírus chegara a território francês através de um cidadão do Reino Unido a quem já tinha sido confirmada a infeção com o coronavírus. Era o empresário de Sussex.

Um outro britânico que morava em Maiorca, e que também estivera em Les Contamines-Montjoie com a família até 29 de janeiro, acusou positivo no teste. Esta segunda-feira, foram confirmados mais quatro casos de infetados com coronavírus no Reino Unido - três homens e uma mulher, em Brighton..

O médico responsável, Chris Whitty, confirmou que são todos "contactos conhecidos de um caso britânico confirmado anteriormente, e o vírus foi transmitido em França".

O empresário de Hove está internado numa unidade de isolamento no hospital St Thomas em Londres, depois de ter sido transferido de Brighton na quinta-feira. O esforço para identificar e - quando necessário - isolar e testar pessoas que possam ter estado em contacto com ele continua.

Entre os que estão potencialmente em risco incluem-se passageiros que estavam sentados perto do britânico no voo EZS8481 de Genebra para Gatwick a 28 de janeiro.

"A nossa prioridade é falar com as pessoas que tiveram contacto próximo e contínuo com casos confirmados, para que possamos aconselhá-los sobre o que podem fazer para limitar a disseminação do vírus", disse Nick Phin, vice-diretor do Serviço Nacional de Infeção da PHE, citado pelo Guardian.