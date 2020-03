UE critica EUA por proibição unilateral de viagens

BCE dispara bazuca de dinheiro barato para banca e empresas, mas mantém as taxas de juro

Os líderes da União Europeia (UE) repreenderam, esta quinta-feira, a decisão dos EUA de proibirem viagens unilaterais para países europeus (da Europa para os EUA) - à exceção do Reino Unido -, como medida de prevenção pela disseminação do novo coronavírus.

"O coronavírus é uma crise global, não se limita a qualquer continente, e requer cooperação e não ação unilateral", comunicaram a presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen e o presidente do Conselho Europeu Charles Michel.

"A União Europeia desaprova a decisão de os EUA imporem uma proibição de viagem unilateralmente e sem consulta", escrevem em comunicado enviado à AFP. Garantiram ainda que a UE "está a tomar medidas fortes para limitar a disseminação do vírus".

Os EUA já registaram mais de 1330 casos positivos e 38 mortes. No mundo, o número de infetados ultrapassou as 124 mil pessoas, com casos registados em 120 países e territórios, incluindo Portugal, que tem 59 casos confirmados.

Face ao avanço da pandemia, vários países têm adotado medidas excecionais, incluindo o regime de quarentena inicialmente decretado pela China na zona do surto. A Itália é o caso mais grave depois da China, com mais de 12.000 infetados e pelo menos 827 mortos, o que levou o Governo a decretar a quarentena em todo o país.