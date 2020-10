Trump grava vídeo e garante que se sente "melhor agora"

O Presidente norte-americano, Donald Trump, divulgou, na sua conta na rede social Twitter, um novo vídeo, gravado no hospital, no qual diz que começa a sentir-se melhor e espera "voltar em breve".

No vídeo de quatro minutos, Trump diz que "não se sentia muito bem" quando foi admitido no Hospital Militar Walter Reed, na sexta-feira, após o teste positivo para o coronavírus.

"Sinto-me muito melhor agora, estamos a trabalhar arduamente para que eu recupere totalmente. Penso que voltarei em breve e mal posso esperar para terminar a campanha da forma como a comecei", acrescentou.

Na comunicação, agradeceu ao pessoal médico que o está a tratar e aos líderes mundiais e cidadãos norte-americanos que enviaram votos de melhoras, dizendo estar a lutar pelos milhões de pessoas que têm tido o vírus em todo o mundo.

"Vamos vencer este coronavírus ou o que quer que lhe queiram chamar", disse o presidente no vídeo, que não está datado.

O chefe de Estado norte-americano disse ainda que não podia ficar trancado na Casa Branca.

"Não podia sair, nem sequer podia ir à Sala Oval", afirmou o Presidente, considerando que tinha de "enfrentar o problema".

Defendeu ainda que as terapias experimentais que está a receber são um "milagre que vem de Deus".

De acordo com Trump, a primeira-dama, Melania Trump, também está "a lidar muito bem com o assunto" porque é mais nova.

"Um pouco mais nova", acrescentou Trump, que é 24 anos mais velho do que a mulher.

O verdadeiro estado de saúde do presidente dos Estados Unidos permanece em dúvida. No único boletim clínico realizado este sábado os médicos procuraram garantir que Donald Trump se encontra bem e está apenas com sintomas leves da doença. No entanto, os clínicos mantêm-se cautelosos uma vez que a doença ainda não terá ultrapassado a "fase inflamatória".

No entanto, o chefe de gabinete do presidente, primeiro em declarações em off -- cujas gravações foram reveladas quando o próprio veio mais tarde tentar desmentir -- veio afirmar que na sexta-feira o presidente passou mal, tendo mesmo precisado de receber oxigénio.