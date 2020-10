Trump disse que estava imune à Covid-19 e Twitter advertiu-o por "informação enganosa"

Anthony Fauci desagradado com uso de palavras suas em vídeo de Trump

Donald Trump declarou-se este domingo "imune" à Covid-19, dez dias após ter sido diagnosticado com a doença, depois de um relatório médico na noite de sábado ter indicado que o presidente dos Estados Unidos já não era mais um risco de transmissão de terceiros.

Porém, a rede social monitorizou a publicação em que o líder norte-americano revelou a imunidade e advertiu que se tratava de "informação enganosa e potencialmente prejudicial" relacionada com o coronavírus.

É a segunda vez em menos de uma semana que o Twitter sanciona um tweet de Trump pelo mesmo motivo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A decisão da plataforma é baseada no facto de não existirem evidências científicas de que as pessoas ficam imunes após serem infetadas com a Covid-19. Além disso, o próprio Centro de Controlo e Prevenção de Doenças (CDC) adverte especificamente que uma pessoa recuperada não deve ser considerada imune.

Este domingo, em resposta a uma pergunta de Maria Bartiromo, apresentadora do Sunday Morning Futures, da Fox News, sobre se, de acordo com o seu médico, já não estava infetado com o novo coronavírus, Donald Trump respondeu: "Sim, e não só, parece que também sou imune, portanto posso sair, o que faria de qualquer maneira".

Isto apesar de não haver ainda, de acordo com aquele canal informativo, confirmação oficial de que o presidente tenha testado negativo à covid-19.

Na mesma entrevista, Donald Trump insistiu que estava em muito boa forma para travar as lutas que tinha pela frente. "Venci este horrível e insano vírus da China, passei os testes maiores, e estou em ótima forma. Tenho que lhe dizer que me sinto fantástico. Sinto-me realmente bem", disse.