Trump discursa sem máscara para apoiantes na Casa Branca

Uma semana depois de ter testado positivo para a covid-19, Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, fez, este sábado, um discurso na Casa Branca, sem máscara, e perante vários dos seus apoiantes.

Este foi o primeiro evento público em que participou depois de ter saído do hospital, mas voltou a não revelar se já teve algum teste negativo, mas ainda assim tem prevista uma ação de campanha na segunda-feira na Florida.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Oficialmente, este evento, foi "um protesto pacífico", no qual disse não tomar mais medicamentos contra a covid-19 e assegurou que se sente "magnífico".

Trump assegurou ainda que a vacina estará pronta "muito, muito em breve" e que ele irá "erradicar o vírus da China".

No seu discurso, o presidente americano atacou o seu concorrente nas eleições presidenciais, Joe Biden, argumentando que o programa do Partido Democrata como indo "além do socialismo comunista".

E apelou ao voto dos eleitores negros e latinos, justificando que fez mais pela comunidade negra do que qualquer presidente desde Abraham Lincoln.