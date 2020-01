Sismo de magnitude 6,8 na Turquia faz pelo menos quatro mortos

Um sismo de magnitude 6,8 na escala de Richter foi esta sexta-feira registado no leste da Turquia, anunciou a agência turca de gestão de crises de emergência. Há pelo menos quatro mortos, afirmou o ministro do Interior Süleyman Soylu. "Esperemos que não haja mais vítimas", afirmou o governante, citado pela AFP.

O abalo foi registado perto da cidade de Sivrice, na província de Elazig, no leste do país, com uma magnitude preliminar de 6,8, acrescentou a direção da agência turca. Foi sentido em vários países da região, como a Síria e o Iraque.

O ministro do Interior turco afirmou aos jornalistas que vários edifícios colapsaram na sequência do sismo. Equipas de emergência foram chamadas aos locais mais afetados.

Nas redes sociais foram, entretanto, partilhadas imagens e vídeos que mostram a destruição provocada pelo sismo.

A agência europeia de sismologia (EMSC) referiu que o sismo ocorreu às 20:55 locais (17:55 em Lisboa) à profundidade de 10 quilómetros e referencia-o como tendo a magnitude de 6,9.

A agência norte-americana de sismologia (USGS), por seu lado, refere que registou uma magnitude de 6,7.