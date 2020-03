Espanha fecha hotéis e Rio de Janeiro proíbe idas a praias, restaurantes e bares. Pandemia já fez mais de 10 mil mortos

Casa Branca troca cimeira ao vivo do G-7 por videoconferência

A recessão já chegou aos EUA, anuncia o Bank of America

O Governo suspendeu o pagamento da Taxa Social Única (TSU) previsto para sexta-feira, dia 20, não tendo as empresas de efetuar o pagamento nesta data, informou em comunicado.

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) desencadeou uma operação direcionada para o combate ao lucro ilegítimo obtido na venda de bens necessários para a prevenção e combate à pandemia de Covid-19, foi divulgado esta sexta-feira.

A Autoridade Regional de Saúde determinou quarentena obrigatória para todos os cidadãos que regressem do estrangeiro ao distrito de Bragança para a contenção do risco de contágio da Covid-19, numa região envelhecida com população de risco.

O Estado-Maior-General das Forças Armadas (EMGFA) de Portugal informou esta quinta-feira que está a aceitar inscrições de voluntários para apoiar o Serviço Nacional de Saúde (SNS) no combate à propagação da pandemia da doença Covid-19.

Mais de 400 estudantes portugueses estão em programas Erasmus em instituições de ensino superior italianas, país em quarentena forçada por causa do surto de Covid-19, revela um despacho esta quinta-feira publicado em suplemento em Diário da República.

Espanha decretou esta sexta-feira o encerramento de todos os hotéis no seu território, para conter a propagação da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Praias, bares e restaurantes do estado brasileiro do Rio de Janeiro vão fechar a partir de sábado e pelo menos por 15 dias, numa medida de prevenção da pandemia da Covid-19, anunciou o governador Wilson Witzel.

A pandemia de covid-19 já fez mais de 10 mil mortos em todo o mundo, uma marca alcançada esta sexta-feira. Segundo os dados oficiais, Itália é o país mais afetado, com 3.405 mortes (em 41.035 casos), tendo ultrapassado esta quinta-feira a China, que regista 3.248 falecimentos (em 80.967 casos).

A China anunciou esta sexta-feira não ter registado novas infeções locais pelo novo coronavírus, pelo segundo dia consecutivo, embora o número de casos importados tenha continuado a aumentar.