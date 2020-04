Sexta-feira foi dia mais mortal nos EUA: mais de 1300 óbitos. O recorde num país

Os EUA registaram mais de mil mortes entre quinta e sexta-feira, de acordo com a contagem da NBC New: foram 1321 mortos em 24 horas segundo o site Worldometers, embora a AFP refira um número ainda mais elevado, 1480. Seja como for é o número diário de vítimas de covid-19 mais alto de sempre no país.

562 mortes ocorreram em Nova Iorque, o estado mais atingido do país, onde já morreram 2935 pessoas.

Assim, na noite de sexta-feira, já se contabilizava um total de mais de 7 mil mortes nos EUA ligadas à doença.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

De quinta par sexta-feira foram também registados 30 mil novos casos da doença. Portanto, o número de infetados é já superior a 278 500.

Cerca de 90% dos americanos vivem agora em regime de quarentena, com ordens para ficar em casa, enquanto as autoridades tentam "achatar a curva" de novas infeções e impedir que os sistemas de saúde sejam sobrecarregados até o colapso.

Na sexta-feira, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) aconselharam as pessoas a usar uma cobertura facial, idealmente máscaras de pano, em áreas movimentadas, especialmente em cidades e regiões onde o vírus está muito presente.

Globalmente, o número de mortos é superior a 60 800, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.