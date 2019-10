Secretário da Defesa dos EUA diz que tropas deixam a Síria para oeste do Iraque

O secretário da Defesa dos EUA, Mark Esper, chega a Cabul, no Afeganistão

Presidente turco elogia anúncio de retirada de soldados dos EUA do norte da Síria

O secretário da Defesa dos Estados Unidos disse este domingo que as tropas norte-americanas vão para o oeste do Iraque quando saírem da Síria, acrescentando que vão continuar a realizar operações contra o Estado Islâmico para impedir o seu ressurgimento.

Mark Esper, que hoje chegou à capital do Afeganistão, afirmou aos jornalistas que não está descartada a hipótese das forças norte-americanas conduzirem missões antiterroristas do Iraque para a Síria, ressalvando que esses detalhes vão ser resolvidos ao longo do tempo.

O secretário de Defesa dos EUA adiantou que conversou com o seu homólogo iraquiano sobre o plano para transferir cerca de mil soldados que estão na Síria para o oeste do Iraque, na luta contra o Estado Islâmico.

Na última quarta-feira, o Presidente dos Estados Unidos referiu que "era hora" de os solados norte-americanos regressarem a casa.

Quando Mark Esper deixou Washington, no sábado, as tropas norte-americanas continuavam a sair do norte da Síria após a invasão da Turquia, na região de fronteira.

Apesar de um acordo de cinco dias de cessar-fogo estabelecido na quinta-feira entre líderes dos EUA e da Turquia, relatos dão conta de confrontos esporádicos entre os combatentes apoiados pela Turquia e as forças curdas da Síria aliadas aos Estados Unidos.

O secretário de Defesa dos EUA sublinhou que a retirada das forças norte-americanas da Síria será deliberada e segura e levará "semanas, não dias".

Segundo as autoridades norte-americanas, cerca de 200 tropas dos EUA deixaram a Síria até agora.