Sanders desiste. Biden tem o tapete vermelho estendido para a nomeação democrata

O senador Bernie Sanders desistiu da corrida à nomeação democrata para as eleições presidenciais, avançam os media norte-americanos.

Bernie Sanders irá fazer o anúncio oficial em breve.

Com os escrutínios de 10 e 17 de março a darem a vitória em oito de 10 territórios e o fosso dos delegados eleitos a alargar-se em mais 139 só na Florida, Ilinóis e Arizona, e com a campanha nas ruas cancelada desde dia 10 de março devido à pandemia do covid-19, Bernie Sanders tomou a decisão de desistir da campanha em favor de Joe Biden.

O senador de Vermont, que não fez declarações após os desaires eleitorais de terça-feira, esteve em conversas com o pessoal da sua campanha antes de concluir pela inviabilidade da corrida.

O autodenominado socialista democrático de 78 anos começou a campanha a par com Pete Buttigieg, mas Joe Biden ressurgiu na eleição da Carolina do Sul e depois obteve uma vitória em quase toda a linha na chamada super terça-feira. A isso somaram-se as múltiplas desistências a declararem apoio ao antigo vice-presidente de Barack Obama (exceto Elizabeth Warren, que optou pela equidistância), o que se traduziu em resultados eleitorais e, fator decisivo nas campanhas eleitorais nos Estados Unidos, o consequente apoio financeiro.

Após as derrotas de 10 de março, Sanders disse esta a "vencer a luta ideológica", mas reconheceu estar em desvantagem por ter um problema de elegibilidade. Os seus apoiantes são as gerações mais novas, mas estas representam a menor fatia do eleitorado e a mais abstencionista.

Bernie Sanders, que na campanha democrata de 2016 perdeu para Hillary Clinton, sofreu um ataque cardíaco em outubro de 2019. Regressou à campanha em dezembro, tendo arrastado as maiores multidões para os seus comícios.

O senador quer criar um sistema nacional de saúde americano, impor uma taxa sobre as grandes fortunas (acima dos 32 milhões de dólares) e anular as dívidas dos estudantes (1,6 biliões de dólares, um número equiparável ao que a Reserva Federal Americana vai injetar nos mercados após o início da crise).

Já Biden, apesar de alguns tropeções com os factos históricos, como por exemplo ter alegado que foi detido por ter tentado visitar Nelson Mandela ou ter participado em protestos contra a segregação quando era jovem, consegue obter o apoio das minorias.

Inimigo comum

Num ponto ambos os candidatos se mostraram de acordo: o inimigo a combater é o atual presidente e candidato a novo mandato, Donald Trump. "É o presidente mais perigoso da história moderna do nosso país e deve ser derrotado. Tragicamente, temos um presidente que é um mentiroso patológico e dirige um governo corrupto. Obviamente, não compreende a constituição dos EUA e pensa que é um presidente que está acima da lei", disse Sanders.

Joe Biden e Bernie Sanders cumprimentaram-se com os cotovelos num debate em que mantiveram a distância física e de posições políticas. © Mandel NGAN / AFP

No último debate entre os dois septuagenários, em 15 de março, Sanders disse não ter a certeza se Biden é homem para levar eleitorados como os jovens e os latinos às urnas. "Tenho as minhas dúvidas sobre como ganhar uma eleição geral contra Trump - que será um adversário muito, muito duro - a menos que você tenha energia, entusiasmo e a maior participação eleitoral da história", disse Sanders.

Dois dias depois, o ex-vice-presidente norte-americano voltou a dizer que deseja "unir o partido", mas desta vez dirigiu-se em especial ao campo do adversário e aos mais jovens. "Eu estou a ouvir-vos, sei o que está em jogo, sei o que temos de fazer." E prosseguiu: "Sanders e eu não concordamos na tática, mas partilhamos a mesma visão: disponibilizar saúde pública acessível para todos os americanos, reduzir a desigualdade de rendimentos, que aumentou tão drasticamente, e enfrentar a ameaça existencial de nosso tempo, as alterações climáticas."