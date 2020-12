Covid-19 no Reino Unido: "Nova variante está fora de controlo"

Portugal não suspende voos mas promete "seguir com atenção" situação no Reino Unido

As novas restrições de nível 4 anunciadas pelo primeiro-ministro britânico para a região de Londres e do sudeste de Inglaterra podem durar meses, alertou o ministro da Saúde, Matt Hancock. Numa entrevista na Sky News, disse que pode depender da velocidade a que as pessoas forem vacinadas.

O Reino Unido enfrenta uma nova variante do vírus do SARS-CoV-2, que é 70% mais contagiosa do que o normal, mas não será mais letal. A Organização Mundial de Saúde está em contacto direto com o governo britânico para saber mais. Hancock admitiu, noutra entrevista, desta vez à BBC, que a nova variante "está fora de controlo".

Para evitar contágios, entre outras medidas, Boris Johnson deu ordens para que os britânicos das áreas mais afetadas fiquem em casa, fiquem em teletrabalho se isso for possível, e não saiam da área de residência. As lojas não essenciais já estão fechadas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"O que é importante é que as pessoas não só sigam as novas regras, mas que toda a gente no nível 4 parta do princípio que tem o vírus para impedir o contágio para outras pessoas", disse o ministro da Saúde britânico. "Sabemos que esta nova variante se pode apanhar mais facilmente de uma pequena quantidade de vírus presente", referiu.

"É um enorme desafio até podermos ter a vacina a chegar a mais gente e a proteger mais gente. É esse o desafio no próximo par de meses", acrescentou.

Apesar disso, o ministro disse noutra entrevista à BBC que um confinamento total do país não é algo "inevitável", razão pela qual é proibido as pessoas das zonas mais afetadas deixarem essas áreas.

Também não podem deixar o país, o que já levou pelo menos os Países Baixos a anunciarem a suspensão de voos para o Reino Unido, até pelo menos 1 de janeiro.

O governo diz que a medida visa travar a introdução da nova variante no país, procurando minimizar essa possibilidade ao máximo, apesar de pelo menos uma amostragem já ter detetado essa estirpe em pelo menos um caso.

Os Países Baixos indicaram que vão trabalhar com outros países da União Europeia para "explorar formas de limitar ainda mais o risco de a nova variante sair do Reino Unido".

A Bélgica também já suspendeu todas as chegadas do país, pelo menos durante 24 horas, sendo que a Alemanha também está a estudar fazer o mesmo. A Escócia já tinha cancelado todas as ligações a Inglaterra.

A Organização Mundial de Saúde indicou que está em contacto próximo com as autoridades britânicas por causa desta variante. "Eles vão continuar a partilhar informação, os resultados das suas análises e estudos que estão a decorrer. Vamos manter os estados-membros e o público informados à medida que aprendemos mais sobre as características desta variante do vírus e qualquer implicação", indicaram no Twitter.