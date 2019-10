Reino Unido. Emendas a caminho da lei de eleições antecipadas

Apresentada pela deputada trabalhista Stella Creasy foi aprovada esta tarde uma emenda que permite emendas à lei do governo para convocar eleições antecipadas. Com 312 votos a favor e 295 contra, a emenda significa que durante o debate a oposição pode apresentar moções. Há pelo menos três emendas a levar a votos à noite: alterar a data das eleições para 9 de dezembro (dia 12 é a data apresentada pelo executivo); alargar o voto aos jovens a partir dos 16 anos; e alargar o voto aos cidadãos da União Europeia residentes no Reino Unido. Cabe ao presidente da Câmara, John Bercow, escolher que emendas levar a votos, se é que escolhe alguma.

As emendas apresentadas para escolha foram publicadas na página do Parlamento. Além das esperadas, outra propõe a data das eleições em 7 de maio de 2020 e outra um referendo no dia 26 de março, antes das eleições de maio.

Downing Street já reagiu: se as emendas forem escolhidas, o governo vai retirar a lei. "Não se pode argumentar que se vai votar a favor de uma alteração ao legislado e de eleições em dezembro. Seria uma votação para adiar", disse um porta-voz sobre a impossibilidade prática de dar a possibilidade de voto a esses dois grupos de cidadãos.

Dominic Cummings, o assessor do primeiro-ministro e ideólogo de um Brexit a toda a força, confirmou ao jornalista da ITV Joe Pike que o governo irá deixar cair a proposta de lei. "Não vai haver campanha eleitoral. Vão votar pelos cidadãos europeus [poderem exercer o direito de voto] e vamos ter de retirar", disse.

Na segunda-feira, depois de a moção do governo de Boris Johnson a propor eleições antecipadas para dia 12 de dezembro não ter obtido os dois terços exigidos por lei, o primeiro-ministro comprometeu-se a retirar da equação o acordo de retirada da União Europeia e anunciou que iria voltar a apresentar legislação para eleições antecipadas, agora através de um procedimento diferente, que permite uma maioria simples.

Os trabalhistas mostraram-se reticentes e divididos quanto ao caminho a seguir. Vários membros do governo sombra mostraram-se contra as eleições antecipadas. Segundo o deputado Barry Sheerman, a maioria estava contra, mas Jeremy Corbyn foi convencido pela intervenção de dois assessores, Seumas Milne e Karie Murphy. Jeremy Corbyn anunciou hoje que o partido vai votar a favor das eleições antecipadas.

No entanto, vários deputados trabalhistas já anunciaram que não vão seguir as indicações da direção. "Incentivo o maior número possível de colegas a desafiar as ameaças e as lisonjas a fazê-lo porque a realidade é que a incerteza de um resultado de eleições gerais certamente não tira da mesa a saída sem acordo", disse na Câmara dos Comuns o deputado Paul Farrelly. Do seu lado estão pelo menos Kevan Jones e Anna Turley.

Tusk faz figas pelos britânicos

Entretanto, o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, aconselhou os britânicos a usarem o tempo de forma sábia. Minutos antes de o Conselho Europeu ter anunciado de forma oficial a decisão de prolongar o período de extensão até 31 de janeiro, o dirigente polaco escreveu no Twitter: "Aos meus amigos britânicos, a UE27 adotou formalmente a extensão. Pode ser a última. Por favor aproveitem este tempo da melhor forma."

Tusk aproveitou para se despedir dos britânicos (o mandato acaba no final de novembro) e termina com uma mensagem de apoio e superstição: "Vou fazer figas por vós."

No debate, a deputada trabalhista Jess Phillips perguntou o que vai acontecer se o Parlamento continuar sem uma maioria após as eleições. "A eleição vai ser um teste de Rorschach. Os deputados vão olhar para os resultados e tirar as conclusões que querem. Ninguém sabe. Esta proposta de lei é inútil." Phillips, que foi ameaçada de morte, diz que as leis eleitorais estão desatualizadas e que o país está sujeito a campanhas financiadas por agentes externos.