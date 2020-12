Profissional de saúde do Alasca sofre reação alérgica grave à vacina da Pfizer

Um profissional de saúde do Alasca sofreu uma reação alérgica severa após receber a vacina contra a covid-19 da Pfizer-BioNTech e agora está hospitalizado, mas estável, de acordo com um relatório divulgado nesta quarta-feira.

O jornal The New York Times informou que o homem recebeu a sua dose na terça-feira, enquanto a Pfizer confirmou estar a trabalhar com as autoridades locais para investigar o incidente.

"Ainda não temos todos os detalhes do relatório do Alasca sobre possíveis reações alérgicas graves, mas estamos a trabalhar ativamente com as autoridades de saúde locais para avaliar" o caso, disse um porta-voz da Pfizer.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Vamos monitorizar de perto todos os relatórios que sugerem reações alérgicas graves após a vacinação e atualizaremos o texto do rótulo, se necessário", acrescentou.

Os voluntários que se apresentaram para o estudo clínico da Pfizer, um total de 44 mil pessoas, eram excluídos caso tivessem um histórico de reações alérgicas a vacinas ou a componentes do imunizante contra a covid-19.

No geral, os testes não encontraram problemas sérios de segurança, mas os reguladores e a empresa continuam a monitorizar os casos adversos após a vacinação.

Dois trabalhadores de saúde no Reino Unido tiveram reações alérgicas semelhantes, levando o governo do país europeu a aconselhar o público a evitar tomar a vacina se tiverem um histórico de fortes alergias.

A agência reguladora de alimentos e medicamentos dos EUA, a FDA, emitiu uma autorização de emergência para a vacina com a ressalva de que as pessoas que tiveram alergia aos seus componentes devem evitá-la.

Os Estados Unidos começaram esta semana a aplicar a vacina em cerca de três milhões de pessoas e esperam atingir um total de 20 milhões ainda no mês de dezembro se for aprovado outro imunizante, o desenvolvido pelo laboratório americano Moderna.