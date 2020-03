Príncipe Alberto do Mónaco infetado com coronavírus

O príncipe Alberto II do Mónaco, de 62 anos, acusou positivo no teste de coronavirus que realizou no princípio desta semana, conforme foi comunicado pelo palácio do principado.

O estado de saúde do monarca não é preocupante, mantendo-se a trabalhar e em permanente contacto com os outros membros do governo, apesar de estar em casa, sujeito às medidas de confinamento que o impedem de ter contacto com outras pessoas. Ainda de acordo com o principado, Alberto II está a ser acompanhado pelo Hospital Princesa Grace.

O príncipe do Mónaco é o o décimo caso de coronavírus detetado no principado.