Presos em Los Angeles procuram infetar-se com covid-19 para ganhar a liberdade

Partilhando uma máscara ou um copo descartável, um grupo de reclusos do condado de Los Angeles tentou infetar-se com o novo coronavírus para forçar a sua libertação, informou o xerife local, Alex Villanueva, segundo relata a AFP.

"Havia uma crença errada entre a população prisional de que, se testasse positivo, de alguma forma seríamos forçados a libertar mais presos, o que não irá acontecer", afirmou o xerife Villanueva.

O funcionário citou vídeos captados por câmaras de videovigilância em meados de abril em dois módulos da prisão North County Correctional Facility, localizada em Castaic, a 67 km do centro da cidade de Los Angeles.

O primeiro vídeo mostra um recluso a partilhar doses de água quente com um grupo de companheiros que aguardavam numa fila para ir à enfermaria. "Estavam a tentar aumentar as leituras da sua temperatura, para fingir um dos sintomas", indicou o xerife.

Num segundo vídeo, os presos dividiam um copo descartável e respiravam com a mesma máscara, que não se sabe se pertenceu a alguém infetado.

