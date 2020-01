Português detido quando seguia a 212 km/hora sob efeito de drogas

Guardia Civil divulgou imagens da interceção do condutor português

Português detido na Galiza com 2000 doses de cocaína no carro

Um condutor português foi detido pela Guarda Civil espanhol, em Ourense, na Galiza, por seguir num BMW Serie 1 a uma velocidade de 212 km/hora e por ter dado positivo no teste a substâncias estupefacientes. Acusou a presença no organismo de anfetaminas e THC, a principal substância psicoativa encontrada no canabis.

De acordo com a Guarda Civil, a interceção ocorreu sábado no município de A Mezquita, após um dispositivo de controlo de velocidade instalado na rodovia A-52 o detetar, e o veículo circulava com placas de matrícula temporárias da Holanda.

O condutor, identificado pela polícia espanhola pela iniciais "JMSB de 35 anos e nacionalidade portuguesa", apresentou de seguida resultados positivos no teste de estupefacientes, especificamente em THC e anfetaminas.

A Guarda Civil aponta que o condutor excedia "em mais de 80 quilómetros por hora" a velocidade permitida. Como não tem residência em território espanhol, os agentes efetuaram a sua detenção como autor de um crime contra a segurança rodoviária.

Por estes factos, o homem enfrenta uma pena de três a seis meses de prisão ou multa de seis a doze meses, que podem ser substituídas por trabalhos em benefício da comunidade, além da privação do direito de dirigir veículos motorizados e ciclomotores por tempo superior a um e até quatro anos.