Polícia que prendeu filho de "El Chapo" foi assassinado com 155 balas

Um dos polícias que prendeu, em outubro, o filho de Joaquin "El Chapo" Guzman, foi assassinado com 155 balas no parque de estacionamento de um centro comercial no México.

De acordo com a Sky News, o "ataque brutal" aconteceu no bairro Las Moras, em Culiacan, a cidade dominada pelos gangues e violência relacionada com o tráfico de drogas e o "ninho" do Cartel de Sinaloa, liderado por "El Chapo".

As imagens das câmaras de vigilância mostram os dois assassinos a parar ao ao lado de um Nissan branco no estacionamento, a atirarem sobre o polícia e depois a regressarem ao carro. Foram apenas 30 segundos, mas disparados 155 tiros.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

A morte do agente foi confirmada pela polícia nas redes sociais, que também adiantou que a vítima esteve envolvida na captura e na posterior libertação de Ovidio Guzman.

Depois da detenção do filho de "El Chapo", houve carros incendiados, lojas fechadas, ruas desertas e um longo e intenso tiroteio entre membros do cartel Sinaloa e as forças de segurança. As autoridades foram mesmo "obrigadas" a libertar Ovídeo Guzmán, de 28 anos, para evitar um banho de sangue. Pelo menos, duas pessoas morreram.

REUTERS/Jesus Bustamante © Confrontos entre membros do cartel de Sinaloa e a polícia na cidade mexicana de Culiacán, em outubro.

presidente do México, Andrés Manuel López Obrador, defendeu as forças de segurança do país, dizendo que estes salvaram vidas ao libertar Guzmán. "A captura de um criminoso não pode valer mais do que a vida das pessoas", disse López Obrador, que decreveu a operação policial como "muito violenta".

"Esta decisão foi tomada para proteger os cidadãos ... Não podemos combater fogo com fogo", acrescentou. "Não queremos mortes. Não queremos guerra", reforçou o chefe de Estado, em outubro.