Polícia "obrigada" a libertar filho de El Chapo para "evitar mais violência"

Viveu-se uma verdadeira batalha campal na quinta-feira na cidade mexicana de Culiacán. Mal se soube que o filho de El Chapo tinha sido detido começou o caos e a violência. Carros incendiados, lojas fechadas, ruas desertas e um longo e intenso tiroteio entre membros do cartel Sinaloa e as forças de segurança. As autoridades foram mesmo "obrigadas" a libertar Ovídeo Guzmán, de 28 anos, para evitar um banho de sangue. Pelo menos, duas pessoas morreram.

A história é real, mas mais parece retirada de uma cena de um filme de ação. Tudo começou quando uma patrulha policial encontrou um dos filhos de El Chapo - condenado a prisão perpétua nos EUA - no interior de uma casa durante uma operação de rotina.

Ovídeo Guzmán, também conhecido por El Ratón, estará, juntamente com o irmão mais velho, Joaquín Guzmán López, à frente do cartel de Sinaloa, fundado por El Chapo e considerado um dos maiores do mundo.

Os membros do cartel atacaram as forças de segurança na casa onde Guzmán foi detido e, depois, a violência foi transferida para as ruas de Culiacán, em plena luz do dia. Foram verdadeiras horas de terror, com os moradores a ficaram trancados nas suas casas, os comerciantes a fecharem as lojas enquanto os membros do cartel disparavam contra os carros da polícia.

A violência foi de tal ordem que as autoridades tiveram que recuar e libertar El Ráton. "Para evitar mais violência na área, preservar a vida dos policias e recuperar a calma na cidade", Ovídeo Guzmán foi libertado, disse à Reuters o ministro da Segurança Alfonso Durazo.

Quando entraram na casa, os agentes encontraram quatro homens, entre eles Guzmán, acusado de tráfico de drogas nos EUA. De acordo com o governo, a patrulha da Guarda Nacional foi logo atacada na habitação pelos membros do cartel e acabou por se retirar sem El Ratón. Enquanto isso, nas ruas, as forças de segurança eram atacadas por homens fortemente armados. Os confrontos decorreram em toda a cidade de Culiacán, onde carros e até um posto de combustível foram incendiados.

Carros incendiados na cidade de Culiacán, depois da detenção do filho de El Chapo © EPA/STR

Enquanto o caos tomou conta da cidade, cerca de 20 reclusos conseguiram fugir de uma prisão em Sinaloa durante um ataque perpetuado por elementos do cartel, avança a imprensa mexicana.

Pelo menos duas pessoas morreram nos confrontos

Os confrontos na cidade mexicana continuaram durante a noite. Famílias com crianças deixaram os carros no meio da estrada e havia pessoas deitadas nos chão para escapar ao intenso tiroteio.

Devido aos confrontos armados, a Universidade Autónoma de Sinaloa decidiu suspender as aulas para proteger a integridade dos estudantes, docentes e funcionários. "Pede-se a todos que mantenham a calma", lê-se na mensagem que a universidade divulgou nas redes sociais.

Dados provisórios da escalada de violência indicam que, pelo menos, duas pessoas morreram e 21 ficaram feridas, disse Cristobal Cataneda, chefe de segurança de Sinaloa à estação Televisa.

Falko Ernst, analista do International Crisis Group no México, afirmou à Reuters que a libertação de Ovídio Guzmán abre "um precedente perigoso" e envia a mensagem de que o Estado e o Exército podem ser chantageados e não têm o controlo do país.

El Chapo dirigiu o cartel de Sinaloa durante décadas, tendo conseguido fugir da prisão por duas vezes. Acabou por voltar a ser detido e extraditado para os EUA. Em fevereiro, foi condenado a prisão perpétua nos Estados Unidos por tráfico de droga.

Acredita-se que El Chapo tenha 12 filhos, um deles Ovídio, que é acusado pelo Departamento de Justiça dos EUA, juntamente com um dos seus irmãos, de conspiração para distribuir cocaína, metanfetamina e marijuana nos Estados Unidos.

Com Reuters.