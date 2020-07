Polícia demorou cinco horas a acabar com festa que juntou 700 pessoas

Uma festa numa casa em Nova Jersey estava tão cheia de gente que a polícia demorou quase cinco horas para a terminar. Isto numa altura em que os Estados Unidos contabilizam dezenas de milhares de novos casos de covid-19 todos os dias.

O incidente ocorreu este domingo por volta das 20.30 locais, quando as autoridades chegaram a uma casa alugada pela plataforma Airbnb na localidade de Jackson, de acordo com um comunicado do capitão Steven Laskiewicz publicado na página do Facebook do Departamento de Polícia local. Só à 1.00 de segunda-feira é que a polícia conseguiu esvaziar a casa.

Dentro da casa estariam cerca de 700 pessoas, com mais de 100 veículos estacionados na zona adjacente, frisa o comunicado, citado pela BBC.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

"Vá lá pessoal! Vá lá", disse o governador Phil Murphy, reagindo a esta notícia durante uma conferência de imprensa sobre o novo coronavírus esta segunda-feira. "Isso coloca desnecessariamente homens e mulheres e as suas famílias em risco", afirmou Murphy, que limitou os ajuntamentos a 100 pessoas em espaços fechados e a 500 em espaços abertos.

As medidas de rastreamento de contactos ainda não estão a ocorrer porque "é muito cedo para que sejam detetados casos", segundo Brian Lippai, porta-voz do Departamento de Saúde do Condado de Ocean.

Mas se qualquer caso positivo de Covid-19 for relatado ao departamento de saúde, Lippai disse que começará a solicitar contactos.

"Contactos próximos serão identificados e colocados em quarentena para mitigar qualquer transmissão adicional", disse num email enviado à CNN.

O Airbnb removeu os dois organizadores e o imóvel da festa da sua plataforma, de acordo com Ben Breit, porta-voz da empresa.

"Condenamos veementemente o comportamento relatado, que representa uma clara violação das políticas comunitárias do Airbnb e um abuso particularmente sério durante esta crise de saúde pública", disse Breit em comunicado.

O porta-voz da empresa acrescentou que o Airbnb proíbe de uma forma global "festas em casas" e removeu temporariamente a regra de "festas e eventos permitidos" em todas as listagens de Nova Jersey.

EUA registam mais 679 mortos e 57 mil infetados

Os Estados Unidos registaram 679 mortos e mais de 57 mil infetados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas, indicou uma contagem independente da Universidade Johns Hopkins.

Os dados de segunda-feira elevam o número total de mortes para mais de 147.500 e o de contágios para mais de 4,28 milhões desde o início da epidemia no país, de acordo com o balanço realizado às 20:30 de segunda-feira (01:30 de hoje em Lisboa) pela agência de notícias France-Presse (AFP), com base na informação daquela universidade norte-americana.

Depois de uma descida no final da primavera, os Estados Unidos registaram nas últimas semanas uma subida do número de óbitos e de casos confirmados de covid-19, nomeadamente no sul e no oeste do país.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 650 mil mortos e infetou mais de 16,3 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.