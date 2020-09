Polícia atacada por 300 pessoas quando tentava impedir ajuntamento em Espanha

Cerca de 300 pessoas enfrentaram a polícia na madrugada deste sábado na localidade de Alsasua, perto de Pamplona, na província espanhola de Navarra. E tudo porque as autoridades procuravam, à semelhança do que acontecera na noite anterior, acabar com um ajuntamento de pessoas na rua, o denominado botellón - reuniões de jovens para beber na via pública.

Os incidentes ocorreram cerca da 1.00 hora quando, na tentativa de dar cumprimento às regras de segurança em vigor por causa da pandemia, os agentes da Polícia Foral e da Guarda Civil foram atingidos com diversos objetos arremessados por essas 300 pessoas, tendo ainda alguns contentores do lixo sido incendiados. Uma viatura da Guarda Civil chegou mesmo a ser danificada.

Durante o dia de sábado, e perante as informações sobre a possível realização de um novo ajuntamento, ainda de maiores dimensões, as autoridades iniciaram uma operação conjunta da Polícia Municipal de Alsasua, a Polícia Foral e a Guarda Civil, da qual resultou a apreensão de um gerador, altifalantes de alta potência, uma tenda e uma indeterminável quantidade de bebidas para consumo.

As pessoas que se encontravam no local, de acordo com os agentes, conseguiram fugir e o material apreendido foi guardado nas instalações do posto da Guarda Civil de Alsasua.

Já este domingo, a Guarda Civil informou que, por volta da 1.00 hora da última madrugada, a Polícia Municipal de Alsasua pediu ajuda porque estava a ser alvo do arremesso de garrafas e outros objetos por parte de um outro grupo de 70 pessoas.

Com a chegada de reforços de veículos da Polícia Provincial e da Guarda Civil, surgiram cerca de 300 pessoas, muitas delas sem máscara, numa praça, onde também começaram arremessar objetos contra as autoridades. Os desordeiros chegaram a atirar mesas e contentores a partir de terraços.

Ainda assim, os agentes conseguiram evacuar a praça em poucos minutos e, após os incidentes, foram estabelecidos perímetros de segurança na localidade durante toda a noite.