Peste negra. China regista novo caso suspeito e Rússia proíbe caça à marmota

"Da máscara com bico da peste negra ao teste ao covid-19, tudo tem lugar no Museu da Farmácia"

As autoridades da região norte da Mongólia Interior, uma província autónoma da China, intensificaram as precauções depois de ter sido confirmado que um pastor tinha contraído a peste bubónica. Já há mais caso suspeito no país vizinho Mongólia, um adolescente de 15 anos.

O homem a quem já foi confirmada a doença permanece em condições estáveis num hospital em Bayan Nur, informou a comissão de saúde da cidade em comunicado.

As autoridades locais emitiram um alerta de nível 3, o segundo mais baixo num sistema de quatro níveis. O aviso permanecerá em vigor até ao final do ano, de acordo com a Xinhua.

O outro caso suspeito envolve um adolescentes de 15 anos e foi relatado na segunda-feira na Mongólia, informou a agência de notícias estatal chinesa Xinhua.

O rapaz teve febre depois de comer uma marmota que tinha sido caçada por um cão, disse a Xinhua.

Dois outros casos foram confirmados na província de Khovd, na Mongólia, na semana passada, envolvendo irmãos que comeram carne de marmota, acrescentou a agência.

Cerca de 146 pessoas que entraram em contacto com os dois afetados foram colocadas em quarentena.

Em Bayan Nur, a comissão de saúde proibiu a caça e o consumo de animais que podem ter a praga - principalmente marmotas - até ao final do ano, e instou as pessoas a denunciarem roedores mortos ou doentes.

A bactéria Yersinia pestis pode ser transmitida aos seres humanos a partir de ratos infetados através de pulgas. Embora a praga altamente contagiosa seja rara na China e possa ser tratada, pelo menos cinco pessoas morreram desde 2014, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde da China.

A peste, causada por bactérias e transmitida por picadas de pulgas e animais infetados, matou cerca de 50 milhões de pessoas na Europa durante a pandemia de Peste Negra na Idade Média. Antibióticos modernos podem prevenir complicações e mortes. A peste bubónica é uma das três formas da peste.

OMS diz que não há alto risco

A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse esta terça-feira que está a monitorar a situação de peste bubónica na China depois de ter sido notificada pelas autoridades de Pequim.

"A peste bubónica está connosco há séculos", disse a porta-voz da OMS Margaret Harris a jornalistas. "Estamos a analisar os números de casos na China. Está a ser bem acompanhado. De momento, não estamos a considerar de alto risco, mas estamos a seguir, monitorizando com cuidado", acrescentou, realçando que a OMS está a trabalhar em parceria com as autoridades chinesas e mongóis.

A agência de saúde da ONU disse que foi notificada pela China em 6 de julho do caso de peste bubónica na Mongólia Interior.

Rússia toma medidas

Nos países vizinhos tomam-se precauções. Como medida preventiva, a Rússia intensificou as patrulhas para impedir as pessoas de caçar marmotas perto de sua fronteira com a China e a Mongólia.

Autoridades da região russa de Altai, que faz fronteira com o Cazaquistão, a China e a Mongólia, disseram que as autoridades patrulham a área para impor uma proibição de caçar marmotas e alertar as pessoas sobre os perigos, informou a agência de notícias TASS.

A filial local de Rospotrebnadzor, órgão responsável pela saúde do consumidor, disse que os casos do outro lado da fronteira não representam uma ameaça para as pessoas em Altai, informou a TASS.