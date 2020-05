Passageiros indignados com avião praticamente lotado em tempos de Covid-19

Imagem divulgada no Twitter por um dos passageiros do voo

Foram as imagens de um avião da Iberia Express que fez no domingo a ligação entre Madrid e Gran Canaria com praticamente todos os lugares ocupados, quase na sua lotação máxima, que levaram o governo regional das Ilhas Canárias a dirigir-se publicamente às companhias aéreas para exigir que cumpram a "norma que estabelece a adequada separação de segurança entre passageiros", no âmbito do protocolos sanitários impostos devido à pandemia da Covid-19

Antes, através do Twitter e de outras redes sociais, vários passageiros do voo reclamaram da lotação do avião. Denunciaram que seguia cheio, sem haver um assento de separação entre os viajantes, protestando por não ser respeitada a distância de segurança recomendada nos protocolos de prevenção da Covid-19.

Nas redes sociais surgiram fotos e vídeos em que se via o alto nível de ocupação do voo, com alguns dos passageiros a pedir explicações à tripulação.

A Iberia Express apresentou a sua versão numa resposta a um desses protestos via Twitter: "Olá, lamentamos ler a sua mensagem", respondeu a um dos passageiros que tinha reclamado, referindo: "Queremos garantir que cumprimos todos os regulamentos de segurança impostos pelas autoridades."

"Reforçamos a limpeza e desinfeção diária da cabine e de todos os seus elementos e a nossa frota possui um sistema de ar e filtros HEPA que são 99,9% eficazes contra vírus e bactérias. Estamos à sua disposição para qualquer pergunta", acrescentou a empresa na resposta.

As notícias deste voo causaram indignação em várias forças políticas. A deputada da Coalición Canaria, Ana Oramas, anunciou via Twitter que pedirá "ao Ministério que intervenha imediatamente", porque considera "inadmissível" a situação.

Na mesma linha, o deputado do Congreso de Nueva Canarias, Pedro Quevedo , anunciou que apresentará esta segunda-feira uma interpelação ao ministro dos Transportes, José Luis Ábalos, para que este responsável venha "explicar quais serão as suas ações diante da irresponsabilidade da Iberia".

Também através da mesma rede social, segunda a agência EFE, o ministro das Obras Públicas e Transportes do Governo das Canárias, Sebastián Franquis (PSOE), manifestou-se para exigir que "as companhias aéreas cumpram as regras sobre distâncias de segurança" e anunciou que entrou em contacto com o Ministério dos Transportes para expressar a sua "enorme preocupação com estas violações".

Tanto a Comunidade de Madrid como as Ilhas Canárias ainda estavam na fase 0 de desconfinamento neste domingo. As Canárias passaram esta segunda-feira para a fase 1.

Quase desde o início do estado de emergência em Espanha, os voos para as Ilhas Canárias estão reduzidos a escassa frequência por semana e os passageiros são obrigados a justificar a necessidade de voar, uma vez que não há autorização para viagens com fins turísticos.