Para guru de Bolsonaro, "esta pandemia simplesmente não existe"

Olavo de Carvalho, filósofo considerado o guru de Jair Bolsonaro e da nova extrema-direita do Brasil, não acredita na pandemia do coronavírus.

Em vídeo divulgado na plataforma Youtube através do jornal conservador Brasil Sem Medo, o ex-astrólogo contrariou os dados da Organização Mundial de Saúde, a tragédia vivida na Itália e noutros pontos do globo e o anunciado colapso da saúde pública do Brasil em abril pelo ministro da área, Luiz Henrique Mandetta.

"O número de mortes dessa suposta epidemia não aumentou em nem um único caso o número habitual de mortos por gripe no mundo. Nem um único caso, gente! Essa pandemia simplesmente não existe", afirmou.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Olavo defende que para confirmar a morte pelo coronavírus é necessário um exame detalhado de cada órgão: "Você precisaria fazer o exame de cada órgão do falecido. Onde fizeram isso? Nunca fizeram nenhum!".

No final do vídeo, Olavo diz que a pandemia é "a mais vasta manipulação de opinião pública que já aconteceu na história humana".