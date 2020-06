Paquistão. Quase um em cada três pilotos de avião tem uma licença falsa

Avião que se despenhou em Karachi, no sul do país, resultou na morte de 97 pessoas. Duas pessoas sobreviveram.

Mais de 30% dos pilotos aéreos civis no Paquistão têm licenças falsas e não estão aptos a voar, avançou esta semana o ministro da aviação do país.

De acordo com a CNN, Ghulam Sarwar Khan revelou à Assembleia Nacional do Paquistão que 262 pilotos "não fizeram, eles próprios, o exame" - em vez disso pagaram a outra pessoa para fazer o exame no seu lugar. "Não têm experiência de voo", revelou.

O Paquistão tem 860 pilotos no ativo a trabalhar nas linhas domésticas, incluindo a Pakistan Intenational Airlines (PIA), a companhia aérea de bandeira do país. A PIA proibiu entretanto os pilotos com licença falsa de voar, uma decisão com efeitos imediatos.

A conclusão revelada pelo governante consta de um relatório preliminar de uma investigação ao acidente aéreo que vitimou 97 pessoas em Karachi, no sul do país, a 22 de maio último. Ghulam Sarwar Khan não especificou se os pilotos deste avião também teriam uma licença falsa.

Segundo o relatório, os dois pilotos estavam a discutir o coronavírus momentos antes de o avião se despenhar. "Os dois pilotos estavam a discutir o coronavírus durante o voo. Não estavam focados. Estavam a falar do coronavírus e de como afetou as suas famílias", sublinhou Khan, acrescentando que os pilotos estavam "demasiado confiantes". Segundo o ministro da aviação, os pilotos foram "avisados três vezes de que o avião estava demasiado alto e que não deveriam aterrar, "mas o comandante não deu ouvidos às instruções".

De acordo com o relatório o avião tentou aterrar, mas não baixou o trem de aterragem, e acabou por tocar ainda na pista, o que causou danos irreversíveis ao aparelho. O avião voltou a levantar, mas acabou depois por se despenhar sobre uma área residencial.