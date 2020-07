Pandemia vai piorar nos EUA. Em novembro deverá já ter feito 240 mil mortos

Modelos epidemiológicos projetam um aumento no número de mortes diárias por covid-19 nos Estados Unidos, embora uma equipa científica afirme que o uso generalizado da máscara poderia salvar 40 mil vidas até o mês de novembro.

Com 136 mil mortes registadas até esta quarta-feira, os Estados Unidos devem atingir as 151 mil vítimas de covid a 1 de agosto e 157 mil a 8 de agosto, de acordo com uma média de modelos de 23 grupos de pesquisa divulgada nesta terça-feira por uma equipa da Universidade de Massachusetts, o Reich Lab, em nome dos Centros de Prevenção de Doenças (CDC).

Há uma semana, a previsão era de 147 mil mortes a 1 de agosto.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Califórnia, Florida e Texas, os três estados mais populosos do país, registarão mais de mil mortes adicionais no próximo mês em relação ao mês anterior, segundo o professor Nicholas Reich.

O modelo IHME da Universidade Estadual de Washington projetou 224 mil mortes para 1 de novembro. O modelo da independente Youyang Gu, de Nova York, prevê 227.000 na mesma data.

De acordo com o grupo IHME, mais americanos estão a usar máscaras e hámenos a deslocar-se, pois o modelo usa dados de mobilização de parceiros de aplicações móveis.

"Mas se 95% dos americanos usarem máscara fora de suas casas, o número (de mortes) cairia em 40 mil em novembro", disse o centro de pesquisa.