Países Baixos ordenam abate de 10 mil martas para conter possível propagação do vírus

Depois do morcego e do pangolim, agora a culpa é do vison?

As autoridades de saúde holandesas ordenaram que o abate de cerca de 10 mil martas (visons) comece esta sexta-feira em quintas onde foram relatados surtos de coronavírus, pela possibilidade de terem infetado pelo menos dois funcionários.

A limpeza das quintas de martas no sul da Holanda, o epicentro do surto no país, tem como objetivo evitar mais contaminações, disseram dois ministros holandeses.

As autoridades de saúde alertaram que "o vírus pode continuar a circular nas fazendas de martas por um longo período e, portanto, representa um risco para a saúde pública e animal", disseram os ministros numa carta ao parlamento.

Cerca de 10 mil martas serão abatidas durante limpeza, disse a porta-voz do ministério da agricultura, Elise van den Bosch.

Os ministros descreveram a medida como "difícil", acrescentando que os agricultores serão compensados ​​financeiramente. Um comité de bem-estar animal garantiu que os animais serão abatidos de uma "maneira responsável", disseram os ministros.

As autoridades holandesas relataram dois possíveis casos de transmissão do vírus em maio, acreditando que os humanos estavam a ser infetados com o novo coronavírus por martas.

As infeções no sul da Holanda podem ser os "primeiros casos conhecidos de transmissão de animais para humanos", afirmou a Organização Mundial da Saúde no final do mês passado.

Desde então, o governo holandês proibiu o transporte de martas e tornou obrigatório o teste de covid-19 em todas as fazendas do país. Os Países Baixos registam mais de 5990 mortes e 46 mil casos confirmados de infeção por covid-19.