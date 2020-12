Países Baixos entram em confinamento até 19 de janeiro. "Não estamos a lidar com uma simples gripe"

As creches e as escolas dos Países Baixos, bem como todas as atividades consideradas não essenciais, vão encerrar até 19 de janeiro para tentar conter as infeções pelo novo coronavírus, anunciou esta segunda-feira o primeiro-ministro, Mark Rutte.

O chefe de Governo confirmou o confinamento de cinco semanas num discurso interrompido com assobios e gritos, durante um protesto contra as restrições, em frente ao seu gabinete, em Haia, capital administrativa do país.

"Não estamos a lidar com uma simples gripe, como pensam as pessoas que estão atrás de nós", disse, referindo-se aos manifestantes.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Holandeses aconselhados a receber, no máximo, duas pessoas por dia e três no Natal

Na semana entre 2 e 8 de dezembro, o número de infeções confirmadas pelo novo coronavírus fixou-se acima de 43 mil, segundo a informação divulgada pelo Instituto Nacional para a Saúde Pública e Ambiente dos Países Baixos.

À exceção de supermercados, mercearias e farmácias, todos os estabelecimentos vão encerrar a partir de terça-feira, incluindo museus, cinemas, salas de espetáculos e jardins zoológicos.

A população holandesa foi ainda aconselhada a permanecer em casa e a receber, no máximo, duas pessoas por dia e três no Natal.

O Governo liderado por Mark Rutte já tinha decretado o encerramento de restaurantes, bares e 'coffee shops' em 14 de outubro e endureceu as medidas de combate à pandemia de covid-19 em 3 de novembro, ao encerrar museus, cinemas e jardins zoológicos por duas semanas.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1 612 297 mortos resultantes de mais de 72,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Na Europa, o maior número de vítimas mortais regista-se na Itália (65 011 mortos, mais de 1,8 milhões de casos), seguindo-se Reino Unido (64 170 mortos, mais de 1,8 milhões de casos), França (58 282 mortos, mais de 2,3 milhões de casos) e Espanha (48 013 mortos, mais de 1,7 milhões de casos).

Portugal contabiliza 5649 mortos em 350 938 casos de infeção.