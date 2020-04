Número diário de mortes continua a baixar em Espanha

Espanha regista subida do número diário de mortes para 567

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 5.092 novos infetados, um número que aumenta em relação a terça-feira, sendo agora o total de pessoas que contraíram a doença de 177.633.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 70.853 pessoas foram consideradas como curadas até agora, uma percentagem de quase 40% em relação aos casos positivos confirmados.

A região com mais casos positivos da covid-19 é a de Madrid, com 49.526 infetados e 6.724 mortos, seguida pela da Catalunha (36.505 e 3.756), a de Castela-Mancha (14.680 e 1.755), a de Castela e Leão (13.697 e 1.337) e a do País Basco (11.475 e 902).

Espanha é o país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (397 óbitos), seguida pela Bélgica (383), Itália (348) e França (241), numa lista em que os Estados Unidos têm 79 e Portugal 56.

A curva das infeções e mortes por coronavírus continua a sua tendência de queda, que as autoridades sanitárias consideram que não é posta em causa pela subida diária verificada esta quarta-feira do número de novos casos positivos.

Na primeira sessão parlamentar de perguntas ao Governo desde que o "estado de emergência" entrou em vigor em 15 de março último, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, afirmou esta quarta-feira que "os espanhóis dentro de muito pouco vão recuperar a normalidade".

A diminuição nos últimos dias do número de mortos na região de Madrid, a mais atingida no país pela pandemia, levou ao encerramento na terça-feira de uma das três morgues de campanha que tinham sido abertas nesta comunidade autónoma.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 124 mil mortos e infetou quase dois milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se por todo o mundo, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Os Estados Unidos são o país que regista o maior número de mortes, contabilizando 25.757 até esta quarta-feira, e o que tem mais infetados, com mais de 600 mil casos confirmados.

O continente europeu, com mais de 996 mil infetados e mais de 84 mil mortos, é o que regista o maior número de casos, e a Itália é o segundo país do mundo com mais vítimas mortais, contando 21.067 óbitos e mais de 162 mil casos confirmados.