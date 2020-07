Neto de Elvis Presley morre aos 27 anos

Benjamin Keough com a mãe Lisa Marie Presley

O neto de Elvis Presley, Benjamin Keough, morreu no domingo com 27 anos de idade, disse à AFP o agente da mãe Lisa Marie Presley.

De acordo com um comunicado do agente, citado pela agência de notícias France-Presse, Lisa Marie Presley, mãe de Benjamin, está "inconsolável e devastada", mas "a tentar permanecer forte" por causa dos restantes filhos, "as gémeas de 11 anos e a filha mais velha, Riley".

Desconhece-se ainda oficialmente a causa de morte de Benjamin, encontrado morto na cidade de Calabasas, na Califórnia, mas a notícia foi avançada pelo site de notícias TMZ fala em feridas provocadas por uma arma de fogo, num aparente suicídio.

Benjamin Keough raramente foi visto em público. As poucas fotos publicadas atestam a semelhança com o avô, Elvis Presley, que morreu prematuramente com 42 anos, em 1977.

O "Rei do rock'n'roll" vendeu mais de mil milhões de discos em todo o mundo, incluindo 146 milhões de álbuns só nos Estados Unidos.