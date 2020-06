"Neste momento, Portugal não representa risco maior do que outros países da UE"

Espanha dá segunda-feira mais um passo no desconfinamento

"Neste momento não considero que Portugal possa ter um risco maior do que outros países da União Europeia", afirmou o diretor dos serviços de Alerta e Emergências Sanitárias do Ministério da Saúde espanhol, Fernando Simón, em resposta a uma pergunta feita durante a videoconferência de imprensa diária sobre a atualização da evolução da pandemia, relativa às preocupações acrescidas com a reabertura de fronteiras, numa altura em que Portugal tem apresentado um crescimento de casos.

O responsável pela luta contra a covid-19 em Espanha considerou que "os portugueses fizeram um trabalho excelente", com um "esforço magnífico" para controlar a pandemia.

Portugal registou até hoje um total de 1.465 mortes relacionadas com a covid-19, mais 10 do que na quinta-feira, e 33.969 infetados, mais 377, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde, em Lisboa.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Fernando Simón começou por comparar a evolução, em Portugal, "muito boa" e "similar" à das comunidades autónomas espanholas que fazem fronteira com o país.

"É verdade que Portugal nestes últimos dias está a ter um incremento [de casos] em relação ao que era esperado pela evolução da pandemia até à data", disse o diretor dos serviços sanitários espanhóis, que reconheceu não saber "muito bem" quais as causas para isso acontecer.

Fernando Simón, responsável sanitário espanhol © EPA

Fernando Simón qualificou os "incrementos" nos "últimos dois ou três dias" como sendo "não muito grandes, mas importantes para uma população que é 4,5 mais pequena do que a espanhola".

O Ministério da Saúde espanhol registou uma morte por covid-19 nas últimas 24 horas e 52 nos últimos sete dias, sendo o total de mortes no país devido à pandemia de 27.134.

Segundo os números divulgados hoje, há 177 novos casos diagnosticados com a doença, elevando para 240.978 o total de infetados pelo novo coronavírus desde o início da pandemia.

De acordo com a página da internet da Worldometer, um sítio de referência que fornece estimativas e estatísticas em tempo real, enquanto, por cada milhão de habitantes, Portugal tem 3.331 casos de covid-19 e 144 mortes, a Espanha tem 6.154 e 580, respetivamente.