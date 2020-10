"Não cederemos mais", diz Macron. Denuncia "ataque terrorista islâmico" e reforça segurança

O presidente francês, Emmanuel Macron, qualificou como "um ataque terrorista islâmico" o atentado ocorrido na manhã desta quinta-feira numa igreja em Nice (sul) que provocou três mortes e anunciou um aumento do dispositivo militar para proteger o país.

"Não cederemos mais", afirmou Macron, numa declaração no local do atentado, em que anunciou também que o dispositivo militar de segurança passará de 3.000 para 7.000 soldados no país.

O aumento da presença militar no país "permitirá proteger os locais de culto" durante as festividades do Dia de Todos os Santos, celebrado com feriado (1 de novembro), e as escolas, na sequência do regresso às aulas após as férias de outono, que ocorrerá a partir da próxima semana, acrescentou o Presidente francês.

No ataque que ocorreu esta manhã na igreja de Notre-Dame de Nice três pessoas morreram, uma delas degolada, tendo as autoridades ferido o responsável. A pouco menos de três horas de distância, em Avignon, a polícia matou um outro homem armado com uma faca que tentou atacar os agentes e vários civis no meio da rua. Ambos terão gritado Allahu Akbar (Deus é grande), segundo as testemunhas. E na Arábia Saudita, no consulado francês em Jeddah, um guarda ficou ferido noutro ataque também com uma faca.

Nos últimos dias têm-se multiplicado reações do mundo muçulmano contra a França e o seu presidente, depois de Macron ter declarado que continuaria a defender a liberdade de expressão, incluindo a publicação de caricaturas, durante uma homenagem nacional a um professor.

No passado dia 16, o professor Samuel Paty foi decapitado na região parisiense depois de ter mostrado caricaturas de Maomé numa aula sobre liberdade de expressão.