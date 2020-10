Homem com faca abatido após atacar polícias em Avignon

Três mortos em ataque com faca numa igreja de Nice. Uma mulher foi degolada

Um ferido em ataque com faca em consulado francês na Arábia Saudita

Um homem com uma faca tentou atacar algumas pessoas que passeavam na rua e um grupo de polícias que patrulhava as ruas de Avignon, em França, mas acabou abatido a tiro.

O incidente ocorreu às 11.15 locais, poucas horas depois de um ataque à faca numa igreja em Nice.

De acordo com a imprensa francesa, o alegado agressor gritou "Allahu akbar" [Deus é o maior] enquanto atacava os polícias.

Os agentes tentaram parar o agressor com munições não letais, mas foram forçados a abrir fogo com tiros reais.

Segundo o Le Figaro, que cita fontes policiais, o homem carregava uma arma de fogo e utilizou-a para ameaçar as pessoas que passavam pela rua.

O jornal francês adianta que o indivíduo teria um histórico de doeças psiquiátricas. Não muito longe do local do incidente está situado um hospital com serviço psiquiátrico.

Já foi aberta uma investigação sobre o incidente de ​​​​​​​Avignon.