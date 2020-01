Mulher do príncipe Harry, Meghan, volta para o Canadá

Família Real magoada com Harry e Meghan

A mulher do príncipe Harry, Meghan, voltou para o Canadá para ficar com o filho, Archie, de oito meses, após a decisão do casal de abandonar suas funções na realeza britânica - anunciou um porta-voz nesta sexta-feira (10).

Na última quarta-feira, ambos anunciaram que querem se instalar na América do Norte durante parte do ano e assumir sua "independência financeira", após meses sob pressão mediática.

Decisão surpreendeu família real

A Família Real britânica está "magoada" com a decisão de Harry, de 35 anos, e Meghan, de 38, de se afastarem da Casa Real, anunciada na quarta-feira.

A BBC noticiou que os duques de Sussex não debateram o assunto com membros seniores da Família Real antes do anúncio que fizeram ao mundo. O Palácio de Buckingham fez saber, em comunicado, que a discussão sobre o "próximo capítulo" na vida do casal está ainda "numa fase inicial" e que há questões complicadas para serem resolvidas.