Morreu a mulher do homem que fez uma serenata à janela do hospital

Morreu a mulher do italiano que fez uma serenata à janela do hospital. Stefano Bozzini foi notícia no início do mês depois de alguém o filmar a fazer uma serenata à mulher (Carla Sacchi, 74 anos) junto à janela do hospital onde ela estava internada.

Essa foi a maneira que ele encontrou para lhe dizer que estava ali. Impedido de a visitar devido às restrições da covid-19, o homem de 81 anos surpreendeu a mulher internada num hospital em Castel San Giovanni, Piacenza, para realizar exames oncológicos, com uma serenata de acordeão, no exterior do hospital, junto à janela do seu quarto.

Sentado num banquinho, o alpino tocou algumas melodias, incluindo Spanish Eyes, mas por ele "teria ficada lá a tarde toda, até porque estava um lindo dia de sol", segundo contou ao jornal Piacenza Libertà.

Carla, com quem estava casado há 47 anos, foi à janela e enviou-lhe um beijo. Um dia depois ela teve alta e Stefano confessou que só lhe queria dizer o quanto a amava. O gesto romântico tornou-se viral nas redes sociais e por isso hoje a morte da mulher também comoverá o mundo.

A "ternura" de Bozzini comoveu o mundo e a presidente da câmara de Piacenza não ficou indiferente ao gesto. "Nessa serenata todos reconhecemos o amor como linguagem universal", escreveu Patrizia Barbieri no Facebook.