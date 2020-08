Michelle Obama fala sobre a menopausa: "Foi como se alguém tivesse posto um forno dentro de mim"

No último episódio do seu novo podcast, a ex-primeira dama dos Estados Unidos, Michelle Obama desfez tabus relativamente à saúde e bem estar das mulheres numa conversa com uma amiga de longa data, a ginecologista e obstetra Sharon Malone. Entre os temas abordados estiveram a menopausa, o peso, o envelhecimento, a imagem e, claro, como as mulheres lidam e são condicionadas a lidar com estas questões.

Durante os 41 minutos de conversa, a que deu o título O que a sua mãe nunca lhe disse sobre saúde com Dr. Sharon Malone, a antiga primeira-dama partilhou uma história sobre um "afrontamento" que teve no helicóptero presidencial Marine One, a caminho de um evento com o então presidente, o seu marido, Barack Obama.

"Foi como se alguém tivesse posto um forno dentro de mim e o ligasse no máximo. E depois tudo começou a derreter e eu pensei 'isto é de loucos, não posso, não posso, não posso fazer isto'", contou ela. "O que o corpo de uma mulher a faz passar é informação importante. É importante dar espaço, na sociedade, a estas questões, porque metade de nós está a passar por isto, mas estamos a viver como se não estivesse a acontecer", alertou.

The Michelle Obama Podcast resulta de uma parceria entre a Spotify e a Higher Ground, uma produtora criada pelos Obama, e tem como foco temas ligados à saúde e aos relacionamentos, a partir de conversas informais e descontraídas entre Michelle Obama e os seus convidados.

A mulher que durante oito anos foi primeira-dama dos Estados Unidos e viveu com o marido, o então presidente, Barack Obama, na Casa Branca, com as duas filhas do casal, Malia and Sasha, parece estar num momento de balanço, aos 56 anos.

A certo momento, no podcast, Michelle pergunta: "Conheces alguma mulher que esteja contente consigo própria? Assim de repente, a interlocutora, Sharon Malone, não está a ver e comenta: "Estamos sempre a tentar consertar ou mudar alguma coisa", ao que Michelle responde: "Sim e isso é tão cansativo, não é?"

E continuam, entre gargalhadas e vozes sérias, numa conversa de amigas que fala de questões que dizem respeito a todas as mulheres - a diferença como a sociedade continua a encarar o envelhecimento de mulheres e homens, a ditadura da (boa) imagem que continua ser imposta às mulheres, a importância de ter um estilo de vida mais saudável, não tanto pela forma, mas pelo conteúdo...

