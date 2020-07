Michelle Bolsonaro com teste negativo ao novo coronavírus

Michelle Bolsonaro, mulher do presidente do Brail, Jair Bolsonaro,

DN com Lusa

DN com Lusa

As duas filhas de Michelle Bolsonaro também tiveram os testes negativos.A filha mais nova de Michelle Bolsonaro, Laura, de 9 anos, é fruto do casamento com o chefe de Estado brasileiro.

"As minhas filhas e eu testámos negativo para a [doença] covid-19. Agradeço as orações", declarou a primeira-dama brasileira, numa mensagem publicada na rede social Instagram.

© Instagram

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O Presidente Jair Bolsonaro, de 65 anos, que tem negado e relativizado em várias ocasiões a gravidade da atual pandemia, confirmou na passada terça-feira que estava infetado com o novo coronavírus.

O chefe de Estado brasileiro realizou o teste depois de sentir dores no corpo e ter registado febre.

Embora permaneça isolado no Palácio da Alvorada, a sua residência oficial em Brasília, Bolsonaro continua a trabalhar, tendo anunciado que está a automedicar-se com hidroxicloroquina, medicamento cuja eficácia contra a covid-19 não foi cientificamente comprovada e pode ter graves efeitos secundários.