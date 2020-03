Macron pressionado a adiar segunda volta das eleições

As eleições que não foram adiadas apesar do covid-19

O tom mudou radicalmente desde quinta-feira sobre o adiamento das eleições municipais, agora exigidas por quase toda a classe política. No domingo, a abstenção atingiu um recorde (56%). E o número de mortes pelo covid-19 aumentou para 120, estando identificados 5.400 casos de pessoas infetadas.

O primeiro-ministro Édouard Philippe começou segunda-feira de manhã a consultar por telefone os líderes partidários e os presidentes da Assembleia Nacional e do Senado sobre a pertinência de manter a segunda volta das eleições municipais agendada para domingo.

"A situação da saúde no nosso país deve orientar todas as nossas decisões. Tudo o resto é secundário", disse o líder dos socialistas franceses Olivier Faure, segundo o qual organizar a segunda volta sob estas condições "pareceria lunar".

Segundo a AFP, o presidente Emmanuel Macron já tinha considerado, na quinta-feira passada, o adiamento da votação, incluindo a primeira volta. Mas a oposição, especialmente à direita, mostrou-se contra. E, numa alocução ao país, naquele dia, o chefe de Estado disse que iria manter a realização do escrutínio, após ter ouvido os especialistas em saúde.

"Se assim fosse, seria um golpe de Estado", disse o presidente de Os Republicanos Christian Jacob, que entretanto ficou infetado com o novo coronavírus. Ainda mais à direita, o número dois da União Nacional Jordan Bardella, criticou um "amadorismo extremamente preocupante para o futuro".

No grupo de políticos que se mostrou contra o adiamento incluiu-se o presidente do Senado Gérard Larcher, o presidente da Associação de Autarcas Franceses, François Baroin, assim como alguns notáveis maires como as socialistas Martine Aubry e Anne Hidalgo.

Perante o anúncio, sábado à noite, das novas medidas de contenção anunciadas pelo primeiro-ministro políticos de todos os campos apelaram, escassas horas antes, ao adiamento das eleições.

"A segunda volta não terá obviamente lugar dado o previsível agravamento da epidemia", disse domingo à noite Marine Le Pen, a presidente da União Nacional, que decidiu confinar-se "como precaução" em casa na segunda-feira.

Também o líder da bancada parlamentar de Os Republicanos no Senado, Bruno Retailleau, considerou "irrazoável manter a segunda ronda".



Entretanto muitos candidatos pararam a sua campanha.

No entanto, muitos pedem para não anular a eleição. As vitórias na primeira volta devem ser tomadas como "adquiridas" e as outras "adiadas", disse Le Pen. Do outro lado do espetro político, a mesma ideia: "Gostaria que os presidentes de câmara eleitos na primeira volta fossem admitidos, por respeito aos eleitores", disse o secretário-geral do Partido Comunista Francês, Fabien Roussel, à AFP.

O secretário dos Verdes, Julien Bayou, pediu uma resposta rápida e " transparente". "O que queremos é que esta decisão seja fruto de um consenso político", disse, e que "se baseie numa base científica".

Emmanuel Macron deverá tomar a decisão nas próximas horas.

Com a discussão centrada na epidemia, os resultados (que antes tinham um peso como teste à popularidade de Macron e do seu partido) passaram para segundo plano. Em Paris, Anne Hidalgo, a atual autarca, recebeu 29,3% dos votos, seguida da republicana Rachida Dati (22,7%) e da ex-ministra da Saúde Agnès Buzyn (La République en Marche, 17,2%).

O ministro das Finanças, Gérald Darmanin, foi eleito à primeira volta em Tourcoing. O primeiro-ministro, Édouard Philippe, lidera com 43% a corrida a Havre, enquanto em Lille, a metrópole do Norte, a socialista Martine Aubry lidera a contagem (30%).