Leonor: uma herdeira entre os escândalos do avô e os ataques ao pai

O então príncipe Felipe tinha 13 anos quando viveu ao lado do pai aquele que foi o momento que marcou o reinado de Juan Carlos: a tentativa de golpe de Estado de 23 de fevereiro de 1981. O rei queria que o filho estivesse no seu gabinete quando enfrentava a crise e gravava a mensagem televisiva para os espanhóis, na qual desautorizou os militares golpistas. "Vais perceber quando fores grande. Vê o que é preciso fazer quando fores rei", terá dito o monarca ao filho.

A atual princesa herdeira, Leonor, que fará 15 anos em outubro, era mais jovem quando começaram a destapar-se os escândalos em torno do avô. E assistiu como toda a popularidade e carinho que os espanhóis tiveram por Juan Carlos (sempre se disse que eram mais juancarlistas que monárquicos) se desmoronou, até este optar por abdicar do trono, em junho de 2014, e agora deixar Espanha.

Podem as ações do avô afastar Leonor, que só é herdeira porque não tem um irmão do sexo masculino, do trono espanhol?

A dificuldade em alterar a lei

Leonor de Todos os Santos de Borbón e Ortiz nasceu a 31 de outubro de 2005 na clínica Ruber em Madrid, sendo herdeira da coroa desde a proclamação do pai como rei de Espanha, a 19 de junho de 2014. Além de princesa das Astúrias é princesa de Girona e princesa de Viana, títulos correspondentes aos primogénitos do reino de Castela, da coroa de Aragão e do reino de Navarra, cuja união formou no século XVI a Coroa Espanhola, lê-se na página oficial. Além disso é ainda duquesa de Montblanc, condessa de Cervera e senhora de Balaguer.

A primeira foto oficial, em novembro de 2005.

Ainda antes de Leonor nascer, o então primeiro-ministro espanhol, José Luis Zapatero, tentou alterar a lei para garantir que o bebé de Felipe e Letizia herdaria a coroa, independentemente do seu sexo. Isto porque Espanha é uma das poucas casas reais na Europa onde ainda é dada a primazia ao herdeiro do sexo masculino - de facto, Elena e Cristina são mais velhas que Felipe, caindo na linha de sucessão após o nascimento do irmão.

Depois de nascer Leonor e quando Letizia engravidou pela segunda vez, voltou a falar-se do tema, mas o nascimento de outra menina, Sofia (batizada em homenagem à avó), acabaria por levar políticos e juristas a deixar cair o tema. Tudo porque o procedimento para alterar a lei é extremamente complexo e complicado, já que a primazia do herdeiro do sexo masculino está escrita na Constituição de Espanha de 1978.

"A sucessão no trono seguirá a ordem regular da primogenitura e representação, sendo preferida sempre a linha anterior às posteriores; na mesma linha, o grau mais próximo ao mais remoto; no mesmo grau, o homem à mulher, e no mesmo sexo, a pessoa mais velha à mais nova", lê-se no artigo 57.

A brincar frente aos pais e aos avós durante o batizado da irmã mais nova, Sofia.

Para alterar este artigo na Constituição, é preciso uma maioria de dois terços no Congresso e no Senado. Após a luz verde para efetuar uma mudança, têm que se dissolver ambas as câmaras e convocar eleições, já que o novo Parlamento teria que aprovar também a reforma constitucional, desta vez só por maioria simples. Contudo, o novo texto precisaria novamente de uma maioria de dois terços em ambas as câmaras, sendo que a versão final tem que ser alvo de um referendo.

Apesar do consenso que há em acabar com a primazia do herdeiro do sexo masculino em Espanha, o facto de o projeto de Zapatero envolver também uma reforma da definição de Comunidades Autónomas, a reforma do Senado e a Constituição Europeia (que viria a cair depois) causou divisões e acabou por não avançar.

Dificilmente haverá uma reforma constitucional que aborde só a questão da sucessão, dado o complexo processo e a crise política em Espanha, com o tema a poder aguardar mais uma geração dado não ser previsível que os reis tenham mais filhos que ameacem a posição de Leonor.

Leonor ao lado do pai, da irmã (de muleta) e da mãe, num passeio por Petra, na ilha de Maiorca, estas férias.

Relação com o avô

Ao contrário dos primos mais velhos - Felipe e Victoria de Marichalar, filhos de Elena, com 22 e 19 anos e Juan, Pablo e Miguel Urdangarín, filhos de Cristina, com 20, 19 e 18 anos - que eram crianças quando Juan Carlos gozava de enorme popularidade e respeito, Leonor (como a prima Irene Urdangarín, quatro meses mais velha) já cresceram ao ver o avô envolto nesses escândalos.

Tinha seis anos quando, em 2012, visitou o avô no hospital, depois de ter sido operado de emergência após a famosa queda durante uma caçada no Botswana, que acabaria por destapar a relação extramatrimonial que tinha com Corinna Larsen.

Uma prova do distanciamento entre o avó e a herdeira do trono foi a ausência de Juan Carlos, em outubro de 2019, da cerimónia de entrega do Prémio Princesa das Astúrias, em Oviedo, no qual Leonor fez o seu primeiro discurso público. A avó Sofía estava presente e foi até mencionada no discurso.

No primeiro discurso oficial, na entrega dos Prémios Princesa das Astúrias em 2019.

Se Felipe tinha 13 anos no momento chave do 23-F, Leonor estava à beira de festejar os 12 quando o pai também fez um discurso televisivo à nação noutro momento chave para a democracia espanhola, após o referendo independentista catalão de 1 de outubro de 2017. Mas se o de Juan Carlos serviu para pôr fim à crise, o de Felipe VI tornou-se em mais um argumento dos independentistas catalães contra a monarquia.

Os mesmos independentistas que, à luz da saída do rei emérito de Espanha, exigem agora a renúncia do atual monarca. A herdeira não é imune aos ataques dos catalães, mas surpreendeu-os quando numa cerimónia de entrega dos Prémios Princesa de Girona, que decorreram em Barcelona rodeados de extremas medidas de segurança em dezembro de 2019, falou em catalão.

Em catalão - língua que aprende desde criança junto com o basco e o galego (as outras línguas oficias de Espanha), assim como o inglês, o francês, o árabe e até o chinês - Leonor lembrou que desde jovem que ouve os pais falarem com "verdadeiro afeto" da Catalunha. E disse que esta "ocupará sempre um lugar especial no seu coração".

Mais recentemente, Leonor chamou a atenção quando alertou o pai, em plena cerimónia de homenagem às vítimas da pandemia do novo coronavírus, para que colocasse a máscara no rosto após terminar o discurso. A herdeira mostrou-se atenta aos pormenores e ao papel que um dia espera vir a desempenhar, caso a monarquia espanhola consiga ultrapassar a atual crise.