Klopp ajuda Liverpool no programa de testes à população

"Vamos dar luta à covid, vamos ser testados!" É desta forma que o treinador alemão Jürgen Klopp apela à população de Liverpool, em Inglaterra, para que adira ao programa experimental maciço de testes à covid-19, ao qual se associou o clube campeão inglês através de mensagens na rede social Twitter.

A partir desta sexta-feira, os cerca de 500 mil habitantes de Liverpool, assim como os que trabalham e estudam na cidade, vão poder fazer testes regulares para identificar infetados com o novo coronavírus, independentemente de apresentarem sintomas.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Cerca de 2000 soldados foram destacados para organizar este programa, que começa no dia seguinte ao início de um novo confinamento de quatro semanas em Inglaterra.

Liverpool é uma das cidades mais afetadas pela segunda vaga da pandemia covid-19, tendo registado na última semana cerca de 300 casos por 100 mil habitantes, o dobro da média nacional.

Para poder testar um número tão grande de pessoas, as autoridades de saúde vão usar diversos tipos de rastreios, inclusive um teste rápido que indica os resultados em cerca de 20 minutos sem recorrer a um laboratório.

O jornal The Guardian noticiou esta sexta-feira que este teste, que o Governo espera usar no futuro numa escala maior para combater surtos e facilitar o funcionamento de serviços, falhou mais de 50% dos casos positivos num ensaio anterior. "É incorreto alegar que os testes têm uma sensibilidade baixa, tendo um piloto recente mostrando uma sensibilidade técnica geral de quase 80%, aumentando para mais de 96% em indivíduos com carga viral mais alta", rebateu o Ministério da Saúde britânico.

Na quinta-feira, o Reino Unido registou 378 mortes de covid-19 e 24 141 novas infeções, contra 492 mortes de covid-19 e 25 177 novos casos no dia anterior.

O total acumulado desde o início da pandemia no Reino Unido é agora de 1 123 197 contágios confirmados e de 48 120 mortes de pessoas infetadas, mas o balanço aumenta para 60 051 quando se incluem todos os casos cuja certidão de óbito refere covid-19.