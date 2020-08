KFC suspende slogan "de lamber os dedos" por ser inadequado com a pandemia

Rapaz de 13 anos dá sete facadas no pai por não lhe devolver um telemóvel

O gigante mundial de fast food Kentucky Fried Chicken (KFC) anunciou que vai suspender o slogan "It's Finger Lickin 'Good" [De lamber os dedos] devido à recomendação atual de higiene das mãos por causa da pandemia de coronavírus.

"Encontramo-nos numa situação única, tendo um slogan icónico que não encaixa no ambiente atual", justificou a empresa.

Assim foi alterada a embalagem, surgindo agora com as palavras "Lamber os dedos" escurecidas para não serem lidas, mas a KFC assegura que o slogan irá regressar, mas só quando for a hora certa.

As lojas KFC fecharam temporariamente em março, mas a maioria já reabriu.

A empresa revelou o novo visual através de um vídeo no YouTube, mostrando o slogan "pixelizado" em pósteres e os "baldes" de comida, dizendo: "Aquilo que sempre falamos? Ignore. Por enquanto."

Algumas pessoas comentaram nas redes sociais que o slogan não era um perigo para a saúde, pois já comiam com as próprias mãos.

Mas a mensagem de lamber os dedos tem causado preocupações desde o início da pandemia. Em março, a Advertising Standards Authority recebeu 163 reclamações sobre um anúncio de TV da KFC que mostrava pessoas a lamber os dedos.

Os reclamantes consideraram o anúncio irresponsável porque achavam que incentivava um comportamento que poderia aumentar as chances de propagação de covid-19. O anúncio foi retirado pela KFC.

A KFC, fundada na década de 1930 por Harland Saunders, abriu o primeiro franchise na década de 1950 e usa o slogan "It's Finger Lickin 'Good" desde então.

No final dos anos 1990, a empresa abandonou o slogan, tendo-o recuperado em 2008.

A KFC tem 22 500 pontos de venda em todo o mundo. É propriedade da Yum!, que também é dona da Pizza Hut.