Japão inicia testes de vacina de covid-19 em humanos

A empresa iniciará os ensaios clínicos para obter a autorização de um painel de especialistas em saúde do Hospital Universitário de Osaka (oeste do Japão), que colabora com o projeto, depois de ter testado com êxito a vacina em ratinhos, segundo informou em comunicado.

A vacina, a primeira dirigida à covid-19 que será testada em humanos no Japão, contém ADN modificado para codificar as proteínas do novo coronavírus, perante as quais o sistema imunitário do doente responderá gerando anticorpos contra a doença.

O fármaco será ministrado inicialmente a 30 profissionais de saúde do Hospital Universitário de Osaka a partir de terça-feira e até outubro os testes vão estender-se a várias centenas de pessoas para analisar a segurança e possíveis efeitos secundários, explicou a empresa.

Caso os testes avancem de forma positiva, a farmacêutica espera obter autorização para poder produzir e distribuir a vacina a nível nacional a partir de março ou abril do próximo ano.

Trata-se da primeira vacina que chega a fase de testes clínicos no Japão. Neste momento ainda não existe vacina para a covid-19, nem para outras doenças humanas provocadas por coronavírus. Das 125 vacinas candidatas para a covid-19, à data de 27 de maio, 10 estavam a ser testadas em pessoas, ainda em fases iniciais, segundo a OMS. Não se sabe, por isso, quão seguras e eficazes são para prevenir a doença e qual o grau de proteção que conferem, se duradouro ou não.

A primeira vacina candidata começou a ser testada em humanos, com uma rapidez considerada sem precedentes, em 16 de março, nos Estados Unidos. Outras se seguiram, como é o caso desta da Universidade de Oxford, e com a promessa de estarem prontas em prazos cada vez mais curtos: ano e meio, início do próximo ano e segundo semestre deste ano.