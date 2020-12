Já começou a ser instalado o cabo submarino de fibra ótica que liga o Brasil a Sines

Já está em curso a ligação entre o continente sul-americano e a Europa, a partir de Fortaleza, no Brasil, até Sines, em Portugal, através do cabo submarino de fibra ótica da EllaLink.

A instalação começou esta semana com a ancoragem do cabo submarino na Praia do Futuro, em Fortaleza, informou o governo do estado do Ceará.

Os trabalhos em Fortaleza vão estender-se pelos próximos meses, prevendo-se que a partir do segundo trimestre de 2021 entre em funcionamento a operação comercial desta ligação transatlântica, que irá permitir, pela primeira vez, o tráfego de dados entre os dois continentes.

"O sistema deve reduzir a latência e melhorar o desempenho das plataformas de telecomunicações", refere a nota do estado brasileiro do Ceará.

A ligação irá proporcionar um nível de conectividade internacional "sem precedentes", conforme explicou a empresa, em comunicado.

"A chegada do cabo EllaLink resultará em melhorias para todas as plataformas de telecomunicações, bem como para os serviços na Cloud, todos os tipos de negócios digitais e ainda a indústria de gaming", detalhou a EllaLink.

O cabo submarino da EllaLink, um investimento de 170 milhões de euros com uma extensão de 10 119 quilómetros, começa em Fortaleza, no Brasil, atravessa o Atlântico e entra na Europa, por Sines, e oferece uma capacidade de transmissão de dados de 72 terabits por segundo, com baixa latência.

Fabricado pela alcatel Submarine Networks, o cabo ficará ancorado em algumas regiões do Atlântico em profundidades de até cinco quilómetros.

A empresa explica que a rede EllaLink vai "estender-se por todo o Brasil a partir da região do Ceará, conectando os pontos principais em São Paulo e Rio de Janeiro".

Já na Europa, "oferece ligações seguras a Data Centers em Lisboa, Madrid e Marselha". A EllaLink "ligará também a Madeira e Cabo Verde, tendo já em vista outros potenciais pontos de ligação com Mauritânia, Marrocos e nas Ilhas Canárias".

Inauguração da ligação será um "momento alto" da presidência portuguesa da União Europeia

De acordo com a programação da EllaLink, a primeira transmissão de dados do cabo submarino está prevista para final de 2020.

A inauguração da ligação do continente sul-americano à Europa, através de Sines, prevista para junho, será um "momento alto" da presidência portuguesa da União Europeia em 2021, considerou Pedro Nuno Santos, o responsável pela pasta das Infraestruturas, durante uma reunião dos ministros Telecomunicações da UE, realizada por videoconferencia na semana passada.

O ministro português apresentou as suas prioridades para o próximo semestre, destacando a importância da interconectividade internacional, enquanto "pilar fundamental para a Europa assegurar a liderança digital".

De acordo com uma nota do gabinete do ministro, na apresentação que fez aos seus homólogos europeus, Pedro Nuno Santos recordou que, por essa razão, "Portugal, em conjunto com outros Estados Membros, irá apresentar a 'European Data-Gateway Platforms Strategy'".

"O momento alto desta estratégia, será assinalado pela inauguração do cabo submarino 'Ellalink', que liga o continente sul-americano à Europa, através da ligação de Fortaleza no Brasil, a Sines, em Portugal, o que será mais um passo rumo ao fortalecimento da conectividade internacional da UE", destacou a futura presidência portuguesa da UE.

Ursula von der Leyen vai estar em Sines, anunciou Costa

Também o primeiro-ministro, António Costa, referiu-se à concretização da ligação por cabo entre Sines e Fortaleza como um dos momentos importantes da presidência do Conselho da UE por Portugal, no quadro da sua tradição de se "destacar sempre na Europa como uma plataforma de ligação à escala global".

Intervindo numa conferência na Universidade Católica, em Lisboa, a 23 de novembro, sobre o programa da presidência portuguesa, Costa observou que "haverá em junho um momento simbólico muito importante, que será a amarração em Sines de um grande cabo submarino - o EllaLink -, ligando o continente europeu ao americano [Fortaleza, Brasil], com a presença da presidente da Comissão Europeia", Ursula von der Leyen.

"Marcará simbolicamente aquilo que tem sido sempre a função tradicional de Portugal como plataforma de ligação aos outros continentes", reforçou.

Com Lusa