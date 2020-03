Itália supera dez mil mortes provocadas pelo coronavírus

Holanda importou da China 600 mil máscaras com defeito

Com 10 023 mortos, a Itália é o país com o maior número de óbitos no mundo provocados pela covid-19. O país regista até o momento 92 472 casos de pessoas infetadas. Porém, o índice de contágio está em queda: +8,3% na quinta-feira, +7,4% na sexta-feira e +6,9% este sábado.

A informação disponível diz também que 12 384 pessoas infetadas já recuperaram.

Atualmente, estão identificadas 70 065 infetados. Destes, 3856 (6%) estão em estado crítico.

Globalmente, o covid-19 já terá morto quase trinta mil pessoas (29951).

O segundo país com maior número de mortes é a Espanha, com 5812 (mais 674 do que ontem).

Seguem-se, nos dez países com maior mortandade, a China (3295), o Irão (2517), a França (2314), os Estados Unidos (1943), o Reino Unido (1019), a Holanda (639), a Alemanha (403) e a Bélgica (353).

Em Portugal estão identificados cem mortos.

Com AFP