Itália regista mais 133 mortos num dia e chega aos 366

O número de mortos em Itália devido ao novo coronavírus subiu hoje para os 366, um aumento de 133 pessoas face a sábado, divulgou este domingo o chefe da Proteção Civil italiana, Angelo Borrelli.

Os casos de contágio são já de 6.387, um aumento de 1.326 face a sábado, de acordo com a agência Efe, e localizam-se sobretudo na região da Lombardia, no norte do país.

O primeiro-ministro italiano anunciou neste dia a proibição de entradas e saídas da Lombardia e de outras 14 províncias para limitar a propagação do Covid-19, uma medida que pode afetar cerca de 16 milhões de pessoas em cidades como Milão, Veneza ou Parma.

Giuseppe Conte apareceu às 02:30 horas diante dos jornalistas para explicar que o decreto é difícil, mas necessário para "conter a propagação do contágio".