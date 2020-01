Isabel do Santos contra-ataca Justiça no Twitter

Numa série de twitts publicados de rajada no primeiro dia do ano, a empresária Isabel dos Santos acusa o atual poder angolano de "perseguição" à sua família, com o "objetivo de encobrir uma política económica falhada, iniciada após a saída do Presidente Dos Santos" e lança dúvidas sobre o processo judicial de que foi alvo, nomeadamente o arresto das suas contas bancárias e a retirada das participações que detém em nove empresas por ordem judicial.

A empresária filha do ex-presidente José Eduardo dos Santos escreve em inglês, no twitter, acusando "o atual governo [angolano, liderado pelo presidente João Lourenço] de ter lançado milhares de famílias da classe média na pobreza", notando que a situação em que é alvo "não aponta para um futuro brilhante da justiça angolana", já que, diz, "ignora os direitos de defesa que são a base fundamental de qualquer sistema de justiça credível". O que lhe está a acontecer, acusa, "ilustra o ressurgimento de arbitrariedades em Angola".

O Tribunal Provincial de Luanda decretou na segunda-feira, 30 de dezembro, o arresto preventivo de contas bancárias pessoais de Isabel dos Santos, do marido, Sindika Dokolo e de Mário da Silva, chairman da Efacec, administrador da Nos e seu braço direito, e das participações sociais que detêm em nove empresas naquele país.

Isabel dos Santos diz que é a "primeira vez, desde a guerra que o direito de propriedade foi violado, com recurso a mentiras", dizendo que "condena a medida", a que chama "política", violando a "lei". Diz ainda que não teve oportunidade de se defender das "falsas acusações" baseadas em "documentos fabricados". O julgamento, acusa "foi feito em segredo total sem que os advogados ou os diretores das minhas companhias fossem informados dos procedimentos". "Não tive direito a recurso". É o que chama um "julgamento sumário".

No dia 30 de dezembro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola emitiu uma nota que caiu como uma bomba em Angola: o Serviço Nacional de Recuperação de Ativos intentara uma providência cautelar de arresto no Tribunal Provincial de Luanda, na sequência de negócios celebrados pelos três empresários - Isabel dos Santos, Sindika Dokolo e Mário da Silva com o Estado angolano, através das empresas Sodiam, empresa pública de venda de diamantes, e com a Sonangol, petrolífera estatal, que foram lesivos do Estado em 1.136.996.825,56 de dólares.

O arresto das participações de Isabel dos Santos em nove empresas angolanas poderá vir a ter também consequências em Portugal, já que a empresária tem uma posição de peso no capital de quatro empresas nacionais. Além disso, nas empresas arrestadas existe exposição direta a companhias portuguesas.

No primeiro dia do ano, Isabel dos Santos decidiu recorrer ao Twitter para contra-atacar. Escrevendo em inglês, além das acusações ao atual governo de Angola detido pelo presidente João Lourenço, a empresária critica também o impacto negativo que a situação pode ter na economia do país, sublinhando que "num momento em que é vital para economia angolana atrair investimento estrangeiro", isso "é um mau sinal para o setor privado".

No último dos quatro twitts que escreveu sobre a questão, Isabel dos Santos conta que "encorajou" as suas equipas e as famílias ligadas às suas empresas "a que "não se rendam às dúvidas e ao desencorajamento", e garante que "continuará a trabalhar com o empenho" que tem sido "a base do seu sucesso".