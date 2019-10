Xi destaca "alicerces fortes" em demonstração de capacidade militar

O presidente chinês, Xi Jinping, destacou terça-feira a unidade, desenvolvimento e força da China, no 70.º aniversário da República Popular, que culminou numa parada militar destinada a mostrar a ascensão do país como potência mundial.

"Não há força que possa abalar os alicerces desta grande nação", afirmou Xi Jinping, no topo da Praça Tiananmen, onde há precisamente setenta anos Mao Zedong proclamou a fundação da República Popular da China.

Perante milhares de chineses, selecionados a partir de empresas estatais, universidades ou órgãos governamentais, e que aplaudiram enquanto agitavam bandeiras do país, Xi declarou: "Hoje, uma China socialista ergue-se de frente para o mundo."

O discurso do também secretário-geral do Partido Comunista seguiu a narrativa oficial do regime, que se autoproclama responsável por erguer a China do "século de humilhação", durante a dinastia Qing, face à invasão por potências coloniais como o Reino Unido e o Japão.

Xi seguiu depois numa limusine com capota aberta, passando revista às tropas e a dezenas de mísseis, veículos blindados e outros equipamentos militares.

Soldados envergando capacete e equipamento de combate gritavam em uníssono "Viva, líder" e "Servir o povo". Xi respondia com a saudação "Olá, camaradas".

O exército da China, o maior do mundo, com dois milhões de homens e mulheres nas suas unidades de combate, está a desenvolver aviões de combate, o primeiro porta-aviões construído na China e uma nova geração de submarinos movidos a energia nuclear.

Uma das armas mais observadas hoje por analistas foi o Dongfeng-17, que pode ser equipado com armas convencionais ou nucleares, sendo capaz de ultrapassar sistemas antimísseis.

O míssil balístico DF-17. © EPA/ROMAN PILIPEY

O míssil balístico intercontinental Dongfeng-41 tem um alcance de até 15 mil quilómetros, segundo analistas, o que o torna o míssil com maior alcance no mundo. Analistas dizem que é capaz de carregar até 10 ogivas e atingir alvos separados.

O míssil intercontinental DF-41 na parada. © EPA/WU HONG

A ênfase de Pequim em desenvolver mísseis e outras armas de longo alcance refletem o seu desejo de deslocar os Estados Unidos como força dominante na Ásia Oriental, e pressionar Taiwan no sentido da reunificação.

A China tem o segundo maior orçamento militar do mundo, estimado em 250 mil milhões de dólares, segundo o Instituto Internacional de Pesquisa para a Paz de Estocolmo.

Os Estados Unidos, com um exército de 1,3 milhões de pessoas, têm o maior orçamento militar do mundo - 650 mil milhões de dólares.

A parada militar incluiu ainda exibições e carros alegóricos que destacaram a enorme transformação da China, desde uma nação pobre e devastada pela ocupação japonesa e subsequente guerra civil, até se converter na segunda maior economia do mundo.

Desastres ocorridos durante a governação de Mao Zedong, como a campanha de coletivização dos meios de produção e industrialização o "Grande Salto em Frente", que causou cerca de trinta milhões de mortes, ou a Revolução Cultural, que mergulhou o país no caos e isolamento, foram omitidos.

Para o final ficaram as referências à "nova era", anunciada por Xi, e que visa o "grande rejuvenescimento da nação chinesa", um termo com significado económico e territorial.

Segundo os objetivos traçados por Xi, em meados deste século, a China será um país "totalmente desenvolvido", superando os EUA como a principal economia do mundo.

Territorialmente, terá completado o processo de reunificação com Taiwan, a ilha onde se refugiou o antigo Governo nacionalista e que atua como uma entidade política soberana, apesar das ameaças de Pequim.

Mas a celebração de segunda-feira ocorreu também num momento interno delicado, face a protestos antigovernamentais na região semiautónoma de Hong Kong, uma guerra comercial com os Estados Unidos e a desaceleração do crescimento económico.

Também o cunho autoritário da governação de Xi Jinping, considerado o líder chinês mais forte desde Mao Zedong, levanta questões sobre a solidez do regime e a sua relação com o Ocidente.

Após os excessos maoistas que quase destruíram a China, Deng Xiaoping, o arquiteto-chefe das reformas que abriram a China ao mundo, procurou nos anos 1980 basear a tomada de decisão num processo de consultas, separar o Partido do Governo e descentralizar a autoridade pelas províncias e localidades.

Mas Xi reverteu aquelas normas.

Dentro do PCC, Xi lançou a mais ampla campanha anticorrupção na história da China comunista, resultando, até à data, na punição de mais de 1,5 milhão de funcionários, incluindo centenas de altos quadros e altas patentes do exército, e que antecedeu uma concentração de poder sem paralelo nas últimas décadas.

Em 2017, aboliu o limite de mandatos para o seu cargo, criou um organismo com poder equivalente ao Executivo e Judicial - a Comissão Nacional de Supervisão -, para supervisionar a aplicação das suas políticas, e promoveu aliados a posições chave do regime.