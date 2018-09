Vídeo mostra grau de destruição do Museu Nacional brasileiro

No fogo do Museu houve quem arriscasse para salvar peças

Circula nas redes sociais um vídeo de autoria desconhecida que demonstra o nível de destruição do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro.

A gravação é iniciada na entrada do museu, onde repousa o meteorito de Bendegó - que devido à sua composição, ferro e níquel, não foi consumido pelo fogo - e estende-se à sala adjacente.

No entanto, a extensão dos danos ainda não é conhecida. Por exemplo, a área do fóssil mais antigo das Américas, o crânio de Luzia, e o maior dinossauro encontrado no Brasil, estavam debaixo de escombros.

Se é certo que a grande parte das peças estarão irremediavelmente perdidas, os investigadores, técnicos e funcionários depositam esperanças de que algumas peças relevantes tenham sobrevivido.

Segundo a Folha de São Paulo, foram adquiridos há pouco tempo armários de aço, o que poderá ter salvo algum material.

Causa do fogo em investigação

A causa do incêndio começou entretanto a ser investigada pela Polícia Federal. Um curto-circuito ou a queda de um balão no teto do edifício (como foi aventado pelo ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão), são as hipóteses em consideração.