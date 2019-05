Vestígios de ADN podem ajudar a identificar o bombista de Lyon

Polícia revela imagem do suspeito do ataque em Lyon e pede ajuda

A polícia francesa conseguiu isolar vestígios de ADN recolhidos no local onde foi deixada a bolsa com uma bomba artesanal cuja explosão, na sexta-feira, provocou 13 feridos em Lyon. Pode ser um dado importante para identificação do suspeito, um homem com cerca de 30 anos que foi filmado por câmaras de videovigilância.

O ataque ainda não foi reivindicado e as autoridades concentram-se na identificação e captura do indivíduo suspeito. Numa conferência de imprensa, o procurador que lidera o inquérito admitiu que a polícia possa divulgar novas imagens do suspeito. O suposto autor do ataque bombista usava "umas bermudas verdes, uma camisa, de cor verde escura com as mangas arregaçadas até ao cotovelos, sapatos pretos e levava uma mochila preta. O rosto estava escondido por um boné e óculos de sol ", disse Remi Heitz, referindo que estes detalhes foram obtidos através de imagens de videovigilância.

Imagem do suspeito foi divulgado pela polícia

Enquanto mais de uma centena de investigadores trabalha no terreno, há diligências de laboratório que podem ajudar. A televisão BFMTV revelou que foi possível isolar vestígios de ADN recolhidos da bolsa usada para a explosão. Além disso, uma "pequena quantidade de explosivo TATP" foi encontrada e poderá dar também pistas sobre a origem.



Depois de transmitir um apelo para que testemunhas informem os investigadores de forma a fornecerem elementos que possam auxiliar a investigação, o procurador assegurou que "todos os meios foram implementadas para chegar rapidamente à identificação e à interpelação do autor dos fatos ".

Treze pessoas ficaram feridas na explosão na rua Victor-Hugo, perto da Praça Bellecour, em Lyon, na sexta-feira à tarde. Destes, onze foram hospitalizadas e algumas tiveram que se submeter a procedimentos cirúrgicos para extrair fragmentos de parafusos e esferas de metal que compunham a bomba e se espalharam com a sua deflagração.